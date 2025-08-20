Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, miercuri dimineață, că sistemul de supraveghere aeriană al României a identificat în cursul nopții precedente grupuri de drone lansate de Rusia, care porturile ucrainene la Dunăre. Două avioane germane Eurofighter Typhoon au fost ridicate în aer „pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina în nordul județului Tulcea”.

Cuprins

Ce a transmis MApN despre atacul rus cu drone la granița României

Ce a comunicat ISU despre alerta primită de tulceni

Ce a transmis MApN despre atacul rus cu drone la granița României

„În noaptea de 19 spre 20 august, două aeronave Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru executarea misiunilor de poliție aeriană întărită, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de lansate de Federația Rusă, care au atacat porturile ucrainene de la Dunăre.

Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național.

Aeronavele au revenit la bază și au aterizat în siguranță la ora 01:10.

Cooperarea strânsă cu aliații în cadrul misiunilor de poliție aeriană întărită consolidează capacitatea de apărare a României și contribuie la postura de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO”, a transmis Ministerul Apărării, într-un

Ce a comunicat ISU despre alerta primită de tulceni

Amintim că, noaptea trecută, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a transmis un nou mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, pe fondul unor atacuri rusești cu drone asupra Ucrainei, aproape de granița cu România.

Tulcenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Facem apel la calm și readucem aminte cetățenilor că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federației Ruse și rugăm populația să respecte măsurile de siguranță transmise de autoritățile române, să citească cu atenție mesajele pe care le primesc din partea acestora, să nu intre în panică și să anunțe la numărul 112 orice situație de urgență ori să solicite ajutor dacă au nevoie”, a transmis ISU.