Tot mai mulți est-europeni sfârșesc din viață la vârste fragede. Care sunt principalele cauze ale fenomenului

13 oct. 2025, 20:07
Sursă foto: Freepik/ @ArthurHidden
Cuprins
  1. Principalele cauze pentru creșterea ratei mortalității tinerilor din Europa de Est
  2. Ce provoacă cele mai multe morți premature în alte regiuni

Europa de Est este martora unui paradox. Cu toate că rata mortalității globale a scăzut, s-a înregistrat o creștere a ratei mortalității tinerilor din această parte a Europei a crescut.

Principalele cauze pentru creșterea ratei mortalității tinerilor din Europa de Est

Un raport care analizează principalele cauze de boală, mortalitate și deces prematur la nivel mondial a fost publicat duminică. Potrivit acestuia, ratele mortalității globale au scăzut cu 67% între 1950 și 2023. De asemenea, speranța de viață globală în 2023 a fost cu peste 20 de ani mai mare față de 1950, potrivit Politico.

În comparație cu rezultatelor pozitive la nivel global, situația din Europa de Est este cel puțin sumbră. Între 2000 și 2023 s-a înregistrat o creștere semnificativă a ratei mortalității tinerilor din regiune. Principalele cauze au fost HIV, sinuciderile și violență domestică, precum și consumul de droguri. De asemenea, au contribuit războiul dintre Ucraina și Rusia și dezastrele naturale produse de schimbările climatice.

În Europa de Est, cele mai mari creșteri ale mortalității au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani și 20 și 24 de ani. Între 2011 și 2023, numărul de decese ale persoanele între 15 și 19 ani a crescut cu 54%. În același interval, numărul de decese ale persoanele între 20 și 24 ani a crescut cu 40%.

Ce provoacă cele mai multe morți premature în alte regiuni

Și în America de Nord și America Latină, decesele în rândul tinerilor au crescut semnificativ între 2011 și 2023. Principalele cauze sunt  sinuciderile, supradozele de droguri și consumul ridicat de alcool. În Africa Subsahariană, numărul deceselor premature au crescut din cauza bolilor infecțioase și a rănilor accidentale.

Raportul urmărește, de asemenea, principalele cauze ale mortalității la nivel mondial. În urma întocmirii lui, s-a constatat că bolile netransmisibile (NCD) reprezintă acum aproape două treimi din mortalitatea la nivel mondial. Principalele afecțiuni care conduc la deces sunt cardiopatia ischemică, accidentul vascular cerebral și diabetul.

