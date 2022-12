S-a votat! Croația va intra în Schengen începând cu 1.1.2023

Opoziția condusă de Austria este pe cale să împiedice Bulgaria și România să obțină joi aprobarea de a se alătura zonei libere de controale din Europa, dar se anticipează că țările membre, 26 la număr, vor primi Croația, relata .

Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat că Viena se opune aderării României și Bulgariei la Schengen, alcătuit din 26 de state UE, precum și din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

BREAKING: EU countries have now voted in favour of Croatia’s bid to join the border-free Schengen area.

That vote was separated from the ones for Bulgaria and Romania.

I understand those votes will return a negative result.

Croatia will enter Schengen starting from 1.1.2023.

— Jack Parrock (@jackeparrock)