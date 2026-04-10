S-au ieftinit motorina și benzina. Prețurile la carburanți au suferit noi ajustări vineri, 10 aprilie, diferențele dintre benzinării fiind vizibile în funcție de rețea și tipul de combustibil.

La motorina standard, OMV afișează cel mai mic tarif, de 9,67 lei pe litru. În top urmează Petrom, cu 9,93 lei, Lukoil, cu 9,98 lei, și Socar, cu 9,99 lei. Cele mai ridicate prețuri sunt practicate de Mol și Rompetrol, ambele cu 10,02 lei/litru.

Care este situația la benzina standard

Și în cazul benzinei standard, OMV rămâne liderul celor mai mici prețuri, cu 8,83 lei pe litru. Diferențele cresc însă în restul pieței. Rompetrol vinde benzina standard cu 9,11 lei/litru, Petrom cu 9,12 lei, Socar cu 9,19 lei, iar Lukoil ajunge la 9,20 lei. Cel mai mare tarif este afișat de Mol, unde litrul costă 9,23 lei, potrivit .

Cât costă carburanții premium în România

Pentru premium, OMV păstrează cea mai avantajoasă ofertă, cu 10,49 lei pe litru. Urmează Lukoil (10,80 lei) și Rompetrol (10,85 lei), în timp ce Mol și Socar au cele mai mari prețuri, de 10,89 lei/litru.

La benzina premium, situația diferă. Rompetrol oferă cel mai mic preț, de 9,39 lei pe litru, urmat de OMV, cu 9,46 lei. La polul opus, Lukoil ajunge la 9,89 lei/litru, iar Mol la 9,86 lei.

S-au ieftinit motorina și benzina. Ce companii au redus sau au crescut prețurile

Cea mai vizibilă scădere vine din partea OMV, care a operat reduceri consistente la toate tipurile de carburant:

0,35 lei la motorina standard

0,40 lei la benzina standard

0,35 lei la motorina premium

0,40 lei la benzina premium

În schimb, Rompetrol a avut o strategie mixtă: a ieftinit motorina standard cu 0,06 lei și benzina premium cu 0,30 lei, dar a majorat benzina standard cu 0,17 lei și motorina premium cu 0,06 lei.

Socar a redus ușor prețurile la carburanții standard, în timp ce tarifele pentru variantele premium au rămas neschimbate. Lukoil a aplicat scăderi minore de 0,04 lei la majoritatea sortimentelor, fără a modifica benzina standard.

Petrom și Mol nu au operat modificări, menținând aceleași prețuri pentru toate categoriile de combustibil.

S-au ieftinit motorina și benzina. Ce arată evoluția prețurilor din 10 aprilie

Tendința generală indică o ușoară ieftinire a carburanților, determinată în special de reducerile aplicate de OMV și, parțial, de Socar și Lukoil. În același timp, unele companii au ales să păstreze stabilitatea sau să ajusteze selectiv tarifele.

Diferențele dintre benzinării rămân însă semnificative, mai ales la carburanții premium, unde variațiile pot ajunge la câteva zeci de bani pe litru.