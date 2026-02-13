Un jaf comis în plină noapte a pus pe jar autoritățile din județul Argeș, după ce o sală de jocuri din municipiul Câmpulung a fost prădată. Polițiștii au demarat o anchetă pentru tâlhărie calificată și încearcă să-l identifice pe autor.

Cum s-a produs jaful din Câmpulung

Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, într-o sală de jocuri de noroc situată în incinta unui mall din Câmpulung. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat mascat ar fi pătruns în incintă în afara orelor aglomerate. Acesta ar fi amenințat casierița și ar fi sustras o sumă importantă de bani, după care a părăsit rapid zona.

O femeie în vârstă de 32 de ani, angajată a sălii, a alertat autoritățile printr-un apel la 112. Aceasta a declarat că o persoană necunoscută a intrat în unitate și, sub amenințare, a furat o borsetă cu bani. Ulterior, atacatorul ar fi fugit fără a putea fi oprit, iar victima nu a suferit vătămări corporale.

Reprezentanții au transmis că echipajele operative s-au deplasat imediat la fața locului pentru cercetări. „La faţa locului s-a deplasat de urgenţă o echipă operativă, care a efectuat cercetarea locului faptei, stabilind că, în urma ameninţării, ar fi fost sustrasă suma de aproximativ 12.000 de lei din zona barului unităţii”, a comunicat instituția, potrivit stiripesurse.ro.

Cum se desfășoară ancheta

Presa locală susține că angajata sălii de jocuri ar fi fost amenințată cu un pistol, iar autorul ar fi purtat mască pentru a nu putea fi recunoscut. Aceste informații sunt verificate de anchetatori, care analizează inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Dosarul a fost deschis pentru tâlhărie calificată, iar investigațiile continuă sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung. Polițiștii desfășoară verificări pentru identificarea și prinderea suspectului, luând în calcul mai multe piste.