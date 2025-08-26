Radu Mihaiu, președintele USR al Comisiei de IT din Camera Deputaților, a dezvăluit salariile uriașe din ASF, ANCOM și ANRE. Cu toate acestea, sindicatele critică măsurile din Pachetul 2 al austerității și anunță că urmează “prăpădul”.

Ce salarii au directorii din ASF, ANCOM și ANRE

Radu Mihaiu a prezentat date oficiale privind veniturile din aceste instituții: salariul mediu net lunar este de 13.562 lei la ASF, 12.934 lei la ANCOM și 18.635 lei la ANRE. În cazul conducerii, indemnizațiile lunare ajung la 75.073 lei pentru președintele ANRE, 61.089 lei pentru președintele ASF și 64.670 lei pentru președintele ANCOM, în timp ce vicepreședinții depășesc 50.000 lei.

”Dacă nesimţirea instituţionalizată ar avea o faţă, aşa ar arăta. La Comisia de IT am primit o scrisoare foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM şi ANRE în care anunţă prăpădul care îi paşte odată cu Pachetul 2 de măsuri. E revoltător ca, într-un moment în care toţi românii – din mediul privat, din administraţiile locale, din politică – trec prin sacrificii reale, sindicatele luxului instituţional să se plângă şi să pozeze în martirii neamului”, scrie Mihaiu într-o postare pe Facebook.

Acuzații grave la adresa sindicatelor

Liderul USR mai spune că aceste sindicate nu mai apără echitatea, ci conservă . „E de porc să te agăți de beneficii de lux, în timp ce țara se străduiește să-și păstreze echilibrul bugetar”, a conchis Radu Mihaiu.

”Aceste cifre nu sunt doar obscene. Sunt un afront la adresa fiecărui român care munceşte cinstit pentru 4.000–5.000 de lei pe lună şi care se întreabă cum mai plăteşte rata sau factura la gaze. Să te plângi că ţi se taie 30% dintr-un salariu de nabab e de-a dreptul obraznic. Mai ales când ştim toţi situaţia în care suntem. Şi mai important, simţim toţi cum se strânge cureaua. Sigur, reducerea va ajunge în cazul conducerii să fie cât un salariu strălucit: între 15.000 şi 22.500 şi probabil nu e o fericire pentru ei, DAR în continuare vor fi remuneraţi cu sume consistente şi ar trebui să fie mai mult decât înţelegători”, menţionează Radu Mihaiu.