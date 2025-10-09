Începând cu 1 ianuarie 2026, companiile din România vor trebui să respecte Directiva UE 2023/970 privind transparența salarială. Aceasta impune vizibilitate asupra salariilor și întregului pachet de beneficii, cu scopul de a combate inechitățile și discriminarea între angajați. Termenul pentru transmiterea primelor raportări pentru anul 2026 este 7 iunie 2027.

Ce presupune publicarea salariilor și bonusurilor

stabilește că firmele trebuie să comunice angajaților, la cerere, detalii privind criteriile de calcul al salariilor și diferențele salariale pe posturi similare, separate pe criteriul de sex. Nu este vorba despre divulgarea salariului unui individ, ci despre date statistice (media, mediana, minimum și maximum) care să reflecte transparența și echitatea internă. Experții Deloitte recomandă ca organizațiile să înceapă încă de la începutul anului 2026 revizuirea politicilor și procedurilor interne, astfel încât să poată răspunde clar întrebărilor angajaților legate de poziționarea salarială și modul de stabilire a bonusurilor sau recompenselor. Aceasta include atât salariul de bază, cât și bonusurile, primele, urile și beneficiile non-financiare, cum ar fi programele de wellbeing sau oportunitățile de dezvoltare profesională.

„Scopul principal al directivei este de a combate discriminarea salarială dintre femei și bărbați, dar și alte forme de inechitate. Este însă important de subliniat că directiva nu obligă la divulgarea unor informații individuale (salariul colegului de pe aceeași poziție), ci la furnizarea de date statistice privind grila salarială (media, mediana, maximum și minimum), definite pe criterii obiective de gradare a posturilor și de arhitectură organizațională. Un al doilea pilon al transparenței salariale vizează obligațiile de raportare pe care companiile le vor avea către autoritățile ce vor fi desemnate în acest scop”, explică Deloitte, potrivit Capital.ro.

Cum trebuie să asigure firmele transparența

Companiile vor fi obligate să colecteze și să actualizeze date detaliate privind diferențele salariale între femei și bărbați. În funcție de aceste raportări, angajatorii pot fi nevoiți să implementeze măsuri corective, consultând reprezentanții salariaților sau sindicatele. Directiva vizează nu doar de bază, ci întregul pachet de recompense, astfel încât transparența să devină un element strategic al culturii organizaționale și al imaginii companiei. Angajatorii trebuie să aplice criterii obiective și nediscriminatorii în stabilirea remunerării și să ofere informațiile într-un mod clar și accesibil.

Un al doilea pilon al directivei se referă la raportarea către autoritățile desemnate. Firmele trebuie să transmită anual datele privind structura salarială și diferențele de remunerație între sexe, pentru a asigura un cadru de control și conformitate. Acest sistem urmărește să prevină discriminarea și să ofere angajaților și candidaților transparență totală asupra practicilor salariale. Respectarea directivei va influența deciziile strategice ale companiilor și va contribui la o economie mai echitabilă, aliniată standardelor Uniunii Europene.