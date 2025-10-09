B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Companiile românești obligate la transparență salarială. Ce informații trebuie să fie publice și până când

Companiile românești obligate la transparență salarială. Ce informații trebuie să fie publice și până când

Iulia Petcu
09 oct. 2025, 22:49
Companiile românești obligate la transparență salarială. Ce informații trebuie să fie publice și până când
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce presupune publicarea salariilor și bonusurilor
  2. Cum trebuie să asigure firmele transparența

Începând cu 1 ianuarie 2026, companiile din România vor trebui să respecte Directiva UE 2023/970 privind transparența salarială. Aceasta impune vizibilitate asupra salariilor și întregului pachet de beneficii, cu scopul de a combate inechitățile și discriminarea între angajați. Termenul pentru transmiterea primelor raportări pentru anul 2026 este 7 iunie 2027.

Ce presupune publicarea salariilor și bonusurilor

Directiva europeană stabilește că firmele trebuie să comunice angajaților, la cerere, detalii privind criteriile de calcul al salariilor și diferențele salariale pe posturi similare, separate pe criteriul de sex. Nu este vorba despre divulgarea salariului unui individ, ci despre date statistice (media, mediana, minimum și maximum) care să reflecte transparența și echitatea internă. Experții Deloitte recomandă ca organizațiile să înceapă încă de la începutul anului 2026 revizuirea politicilor și procedurilor interne, astfel încât să poată răspunde clar întrebărilor angajaților legate de poziționarea salarială și modul de stabilire a bonusurilor sau recompenselor. Aceasta include atât salariul de bază, cât și bonusurile, primele, sporurile și beneficiile non-financiare, cum ar fi programele de wellbeing sau oportunitățile de dezvoltare profesională.

„Scopul principal al directivei este de a combate discriminarea salarială dintre femei și bărbați, dar și alte forme de inechitate. Este însă important de subliniat că directiva nu obligă la divulgarea unor informații individuale (salariul colegului de pe aceeași poziție), ci la furnizarea de date statistice privind grila salarială (media, mediana, maximum și minimum), definite pe criterii obiective de gradare a posturilor și de arhitectură organizațională. Un al doilea pilon al transparenței salariale vizează obligațiile de raportare pe care companiile le vor avea către autoritățile ce vor fi desemnate în acest scop”, explică Deloitte, potrivit Capital.ro.

Cum trebuie să asigure firmele transparența

Companiile vor fi obligate să colecteze și să actualizeze date detaliate privind diferențele salariale între femei și bărbați. În funcție de aceste raportări, angajatorii pot fi nevoiți să implementeze măsuri corective, consultând reprezentanții salariaților sau sindicatele. Directiva vizează nu doar salariul de bază, ci întregul pachet de recompense, astfel încât transparența să devină un element strategic al culturii organizaționale și al imaginii companiei. Angajatorii trebuie să aplice criterii obiective și nediscriminatorii în stabilirea remunerării și să ofere informațiile într-un mod clar și accesibil.

Un al doilea pilon al directivei se referă la raportarea către autoritățile desemnate. Firmele trebuie să transmită anual datele privind structura salarială și diferențele de remunerație între sexe, pentru a asigura un cadru de control și conformitate. Acest sistem urmărește să prevină discriminarea și să ofere angajaților și candidaților transparență totală asupra practicilor salariale. Respectarea directivei va influența deciziile strategice ale companiilor și va contribui la o economie mai echitabilă, aliniată standardelor Uniunii Europene.

Tags:
Citește și...
Desertul ideal pentru toamnă: clătitele cu scorțișoară și mere. Cum se prepară
Eveniment
Desertul ideal pentru toamnă: clătitele cu scorțișoară și mere. Cum se prepară
Stomatologii atrag atenția asupra periajului rapid. Cât timp ar trebui să dureze curățarea corectă a dinților
Eveniment
Stomatologii atrag atenția asupra periajului rapid. Cât timp ar trebui să dureze curățarea corectă a dinților
„Școala altfel”, prilej de plecări în străinătate pentru profesori. Școlile au ajuns să organizeze excursii în Dubai sau Las Vegas  
Eveniment
„Școala altfel”, prilej de plecări în străinătate pentru profesori. Școlile au ajuns să organizeze excursii în Dubai sau Las Vegas  
Proiect de lege pentru siguranța tinerilor. Cum vor fi controlate și sancționate vânzările dispozitivelor de vapat de unică folosință
Eveniment
Proiect de lege pentru siguranța tinerilor. Cum vor fi controlate și sancționate vânzările dispozitivelor de vapat de unică folosință
Un oraș din România, principala destinație de Halloween a Europei
Eveniment
Un oraș din România, principala destinație de Halloween a Europei
Un student din București a stârnit numeroase reacții după ce a postat pe TikTok prețul unui meniu de la cantină: „Pe vremea mea costa 7 lei”
Eveniment
Un student din București a stârnit numeroase reacții după ce a postat pe TikTok prețul unui meniu de la cantină: „Pe vremea mea costa 7 lei”
Prima mașină, o alegere cu emoție și rațiune. Ce trebuie să știi înainte de a o cumpăra
Eveniment
Prima mașină, o alegere cu emoție și rațiune. Ce trebuie să știi înainte de a o cumpăra
Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă. Mai mulți pasageri, intoxicați cu fum
Eveniment
Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă. Mai mulți pasageri, intoxicați cu fum
Drepturile angajaților în caz de deces al unei rude. Cum se acordă zilele libere și sprijinul financiar
Eveniment
Drepturile angajaților în caz de deces al unei rude. Cum se acordă zilele libere și sprijinul financiar
Modificare în Codul Muncii. Salariații care întrețin copii cu handicap beneficiază de 8 zile de muncă la domiciliu
Eveniment
Modificare în Codul Muncii. Salariații care întrețin copii cu handicap beneficiază de 8 zile de muncă la domiciliu
Ultima oră
00:11 - Desertul ideal pentru toamnă: clătitele cu scorțișoară și mere. Cum se prepară
00:05 - Ilie Bolojan se jură că nu mizează pe cartea populismului. Ce spune despre parlamentul cu 300 de aleși
23:52 - Stomatologii atrag atenția asupra periajului rapid. Cât timp ar trebui să dureze curățarea corectă a dinților
23:45 - Prima reacție a lui Bolojan după scandalul Birchall-CIA. Ce spune despre fosta sa consilieră
23:38 - Trump continuă lupta cu presa. A jignit o reporteriță chiar în timpul unei conferințe de presă: „Una dintre cele mai slabe jurnaliste”
23:21 - Oana Țoiu a evitat subiectele sensibile în discuția cu Marco Rubio. Anularea alegerilor și corupția din România nu au fost pe agenda întâlnirii
22:39 - „Școala altfel”, prilej de plecări în străinătate pentru profesori. Școlile au ajuns să organizeze excursii în Dubai sau Las Vegas  
22:36 - Ilie Bolojan se arată optimist. Premierul susține că austeritatea se va încheia anul viitor (VIDEO)
22:08 - Ilie Bolojan, întrebat dacă vrea să demisioneze: “Dacă ocupi un post și nu faci ceea ce știi că trebuie făcut, decât să stai pe acel post, dacă nu ai acele condiții, mai bine pleci” (VIDEO)
21:51 - Proiect de lege pentru siguranța tinerilor. Cum vor fi controlate și sancționate vânzările dispozitivelor de vapat de unică folosință