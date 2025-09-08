Salariile profesorilor, în România: Cât câștigă un suplinitor, un debutant sau un cadru didactic cu experiență, în anul 2025

formează generații, transmit valori și modelează caractere. Totuși, profesorilor în România sunt considerabil mai mici decât cele ale colegilor lor din Germania, Franța, Austria sau Luxemburg. În țara noastră, remunerația este stabilită conform grilei de salarizare din sistemul public, ținând cont de gradul didactic, vechime și unitatea de învățământ.

Cuprins

Cât câștigă un profesor suplinitor, în 2025

De la 1 septembrie 2025, un profesor debutant sau suplinitor primește 22 lei net pe oră pentru orele predate în regim plata cu ora (PCO), potrivit . Este aceeași remunerație ca a unui zilier necalificat.

Această scădere vine în urma noii Legi 141/2025 („Legea Bolojan”), care a schimbat modul de calcul: tariful orar este acum raportat la media lunară de 165–168 ore, și nu la norma didactică de predare (18–20 ore/săptămână) folosită anterior.

Dacă înainte un cadru didactic cu grad II și salariu brut de 5.854 lei primea aproximativ 47 lei net/oră, acum tariful scade la doar 20–22 lei net/oră.

Ce salarii au profesorii titulari în funcție de grad didactic și vechime

În 2025, salariile profesorilor au crescut cu 20–25% față de 2023, dar diferențele sunt uriașe între debutanți și cadre cu experiență.

Profesor debutant (sub 3 ani vechime): 500–4.200 lei net, până la 4.500 lei cu dirigenție sau ore suplimentare.

500–4.200 lei net, până la 4.500 lei cu dirigenție sau ore suplimentare. Profesor grad II (5–10 ani): 500–5.300 lei net, până la 5.700 lei cu dirigenție.

500–5.300 lei net, până la 5.700 lei cu dirigenție. Profesor grad I (10–15 ani): 500–6.500 lei net, cu sporuri ajunge la 7.200 lei net.

500–6.500 lei net, cu sporuri ajunge la 7.200 lei net. Profesor grad I, peste 25 ani vechime:800–7.500 lei net, peste 8.000 lei cu gradație de merit și dirigenție.

Cum influențează sporurile și beneficiile veniturile profesorilor

Pe lângă salariul de bază, veniturile profesorilor sunt completate de diverse sporuri și beneficii:

spor de dirigenție: +10% la salariu;

+10% la salariu; gradație de merit: +25% timp de 5 ani;

+25% timp de 5 ani; plata orelor suplimentare (ore de afterschool, meditații);

(ore de afterschool, meditații); tichete de vacanță: 450 lei anual;

450 lei anual; decont transport pentru navetiști;

pentru navetiști; zile libere suplimentare pentru activități extracurriculare.

Câte ore lucrează un cadru didactic pe săptămână

Norma de predare este, de regulă, de 18 ore pe săptămână. Profesorii cu grad I și vechime mare pot ajunge chiar la 16 ore.

Totuși, programul complet ajunge la 40 de ore pe săptămână, asta include pregătirea lecțiilor, evaluarea elevilor, activități extracurriculare și mentorat.