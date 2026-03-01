Salvamont Maramureș a salvat duminică noaptea trei cetățeni ucraineni rătăciți la o altitudine de peste 1.600 de metri. Tinerii, cu vârste de 25 și 27 de ani, au fost localizați în zona Vârfului Corbu după ce au solicitat ajutor prin numărul de urgență 112.

Intervenția a fost una dificilă din cauza stratului de zăpadă care depășea un metru, salvatorii fiind obligați să folosească schiuri de tură pentru a înainta. După ore de efort, victimele au fost găsite în stare de hipotermie ușoară și epuizare fizică extremă.

Intervenția Salvamont Maramureș în zona Vârfului Corbu

Echipele de intervenție au reușit să ajungă la cei trei tineri datorită coordonatelor exacte oferite de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). După ce au fost coborâți în siguranță de pe traseul montan, în jurul orei 06:40, aceștia au fost predați autorităților de la Poliția de Frontieră pentru procedurile legale, scrie .

Salvatorii montani au subliniat că apelul la 112 și tehnologia de localizare au fost esențiale pentru ca cei trei tineri, care puteau sfârși tragic din cauza condițiilor meteorologic.

Aproape 100 de persoane salvate de pe munte în ultima zi

În ultimele 24 de ore, nu mai puțin de 94 de persoane au fost recuperate de pe masivele muntoase din întreaga țară. Dintre acestea, 26 de victime au avut nevoie de transport medical specializat, fiind preluate de ambulanțe SAJ, SMURD sau autospeciale Salvamont, iar o persoană a fost salvată cu ajutorul unui elicopter SMURD.

Activitatea intensă a este confirmată de cele 88 de apeluri de urgență primite la dispecerat. Cele mai multe solicitări au venit din zonele Sinaia și Municipiul Brașov, urmate de Lupeni și Maramureș. Pe lângă intervențiile de salvare, echipele au oferit consultanță prin alte 54 de apeluri telefonice persoanelor care solicitau informații despre traseele turistice.