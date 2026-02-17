Peste o sută de persoane au avut nevoie de ajutor pe munte într-un interval de doar 24 de ore, intervențiile salvatorilor montani fiind solicitate din aproape toate zonele turistice importante. Datele au fost făcute publice marți dimineață de Salvamont România, care atrage din nou atenția asupra riscurilor din această perioadă.

Care este bilanțul intervențiilor din ultimele 24 de ore

Potrivit informațiilor transmise de salvamontiști, activitatea din ultimele 24 de ore a fost una intensă, cu un număr ridicat de apeluri de urgență înregistrate la nivel național. „În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 103 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor” este mesajul publicat pe pagina oficială de , relatează Agerpres.

Cele mai multe solicitări au venit din zone precum Lupeni, județul Brașov, municipiul Brașov, Gorj și Sinaia, unde fluxul de turiști a fost ridicat.

În urma acestor , echipele Salvamont au intervenit pentru recuperarea a 111 persoane aflate în dificultate pe traseele montane sau în afara lor. Dintre acestea, 48 au avut nevoie de îngrijiri medicale suplimentare, fiind transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau ale serviciilor Salvamont. Restul persoanelor salvate au primit acordul medicilor de a fi transportate ulterior cu mașinile aparținătorilor, fără a necesita internare.

Pe lângă apelurile de urgență, Dispeceratul Național Salvamont a mai înregistrat 34 de apeluri prin care turiștii au cerut informații și recomandări despre diferite trasee montane. Aceste solicitări au vizat starea potecilor, nivelul de dificultate sau condițiile meteo, semn că există un interes crescut pentru drumeții, dar și o nevoie reală de informare corectă.

Ce mesaj transmit echipele Salvamont către turiști

Reprezentanții subliniază importanța prudenței și a responsabilității în activitățile montane, mai ales în perioadele aglomerate.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte !” este apelul transmis public de salvatori.