Șase tineri din Brașov, fugăriți de urs pe stradă. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere

Șase tineri din Brașov, fugăriți de urs pe stradă. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere

19 aug. 2025, 11:22
Sursa Foto: Freepik.com

Șase tineri dintr-o localitate din județul Brașov au traversat momente de groază. Stăteau de vorbă pe stradă, când deodată, un urs și-a făcut apariția și a început să îi fugărească. Incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere și este doar un exponent al problemei cu care se confruntă localnicii: înmulțirea numărului de ursoaice cu pui din zonă.

Cuprins:

  1. Ce povestesc tinerii fugăriți de urs
  2. Ce le îngreunează munca de prevenție autorităților

Ce povestesc tinerii fugăriți de urs

Incidentul a avut loc în Săcele, în timp ce tinerii stăteau în fața unei curți și vorbeau. Nimic nu le-a dat de bănuit că, la doar câțiva metri de ei, un urs îi pândea atent. Animalul a fost văzut de una dintre fetele din grup, care le-a dat de veste și prietenilor ei. Din fericire, toți au reușit să se salveze.

„Deodată am văzut că ursul coboară şi m-am uitat şi după am vrut să intru în curte, dar nu era poarta deschisă. A fost ceva de neuitat pentru că nu am mai văzut ursul până acum. Tot vine la noi pe stradă, dar aşa să-l vedem, nu”, a povestit tânăra care a dat alarma, pentru Observator News.

„Nu era mare, era un pui, dar fugea tare. Dacă nu-l vedea prietena mea, nu ştiu ce se întâmpla. Dacă mai ieşim stăm undeva unde putem să intrăm repede în curte”, a spus o altă tânără.

Ce le îngreunează munca de prevenție autorităților

Pentru localnicii din zonele de munte, prezența urșilor pe străzi a devenit o normalitate. Chiar și așa, spaima există. Unii oameni spun că se tem chiar și pe timpul zilei să își părăsească locuințele, cu gândul că vor da nas în nas cu animalul sălbatic.

Doar în ultimele șapte luni, în municipiul Brașov au fost transmise 354 de mesaje Ro-Alert. Autorităţile încearcă din răsputeri să-i țină pe oameni în siguranță și să prevină posibile atacuri, însă misiunea le este îngreunată de înmulţirea rapidă a urşilor şi de turiştii care aleg să hrănească sălbătăciunile în continuare.

„Noi anul ăsta am reuşit să capturăm 3 urşi. Unul a fost relocat în munţii Capra acum 2 luni, iar 2 pui de urşi au fost preluaţi de sanctuarul de la Zărneşti. Mai sunt, zicem noi, cel puţin câteva zeci de mii de exemplare în jurul Săcelelor şi iată că aprope în fiecre zi îşi fac apariţia în zona urbană”, a declarat  Virgil Popa, primar Săcele.

Doar în minivacanța de Sfânta Maria, jandarmii brașoveni au intervenit în 27 de cazuri pentru a îndepărta urșii din zone locuite și zone turistice.

