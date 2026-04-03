primesc o veste bună! Benzina s-a ieftinit semnificativ începând de vineri, 3 aprilie 2026, în special în stațiile Rompetrol.

Prețul pentru un litru a coborât la 8,59 lei. Scăderea vine pe fondul reluării treptate a activității rafinăriei Petromidia, după o revizie tehnologică planificată.

Cine vinde cea mai ieftină benzină și cât de mari sunt diferențele

Rompetrol a coborât din nou sub pragul de 9 lei/litru și conduce detașat topul celor mai mici prețuri la benzină. Stațiile sale au operat o reducere consistentă de 32 de bani pe litru pentru benzina standard, mult peste ajustarea de doar 10 bani aplicată de Petrom.

La 3 aprilie, în vestul Capitalei, un litru de benzină costă 8,59 lei la , în timp ce prețurile urcă la 9,22 lei la Petrom, 9,33 lei la Lukoil și OMV, respectiv 9,43 lei la SOCAR și MOL.

Diferența este clară, Rompetrol vinde cu peste 60 de bani mai ieftin decât Petrom. În paralel, în stațiile OMV Petrom, benzina s-a ieftinit ușor, dar motorina a înregistrat o scumpire de 10 bani pe litru, semn că evoluțiile nu sunt uniforme pe toate tipurile de combustibil.

Ce a dus, de fapt, la ieftinirea rapidă a benzinei la Rompetrol

Creșterea bruscă a ofertei de carburanți este principalul motiv din spatele reducerilor de preț aplicate de Rompetrol. Odată cu repornirea rafinăriei Petromidia după revizia tehnică, producția a urcat treptat. Pe piață au ajuns astfel cantități mai mari de benzină decât în perioada anterioară.

Rafinăriile Petromidia și Vega revin etapizat la capacitate optimă, reluând fluxurile de procesare și aprovizionare, ceea ce contribuie la echilibrarea pieței interne.