Șoferii din România primesc o veste bună! Benzina s-a ieftinit semnificativ începând de vineri, 3 aprilie 2026, în special în stațiile Rompetrol.
Prețul pentru un litru a coborât la 8,59 lei. Scăderea vine pe fondul reluării treptate a activității rafinăriei Petromidia, după o revizie tehnologică planificată.
Cine vinde cea mai ieftină benzină și cât de mari sunt diferențele
Rompetrol a coborât din nou sub pragul de 9 lei/litru și conduce detașat topul celor mai mici prețuri la benzină. Stațiile sale au operat o reducere consistentă de 32 de bani pe litru pentru benzina standard, mult peste ajustarea de doar 10 bani aplicată de Petrom.
La 3 aprilie, în vestul Capitalei, un litru de benzină costă 8,59 lei la Rompetrol, în timp ce prețurile urcă la 9,22 lei la Petrom, 9,33 lei la Lukoil și OMV, respectiv 9,43 lei la SOCAR și MOL.
Diferența este clară, Rompetrol vinde cu peste 60 de bani mai ieftin decât Petrom. În paralel, în stațiile OMV Petrom, benzina s-a ieftinit ușor, dar motorina a înregistrat o scumpire de 10 bani pe litru, semn că evoluțiile nu sunt uniforme pe toate tipurile de combustibil.
Ce a dus, de fapt, la ieftinirea rapidă a benzinei la Rompetrol
Creșterea bruscă a ofertei de carburanți este principalul motiv din spatele reducerilor de preț aplicate de Rompetrol. Odată cu repornirea rafinăriei Petromidia după revizia tehnică, producția a urcat treptat. Pe piață au ajuns astfel cantități mai mari de benzină decât în perioada anterioară.
Rafinăriile Petromidia și Vega revin etapizat la capacitate optimă, reluând fluxurile de procesare și aprovizionare, ceea ce contribuie la echilibrarea pieței interne.
În acest context, surplusul de produse pune presiune pe prețuri. Rompetrol încearcă să își vândă rapid volumele suplimentare, motiv pentru care a ales o strategie de ieftinire agresivă în benzinării, notază E-energia.ro.
De ce există diferențe atât de mari între prețul benzinei și cel al motorinei
Diferențele vizibile dintre prețurile benzinei și motorinei sunt explicate, în primul rând, de dinamica pieței internaționale. În timp ce benzina are cotații mai stabile, motorina este mult mai căutată la nivel global, regional și național, ceea ce îi menține prețul ridicat.
În prezent, diferența dintre cele două este semnificativă. Benzina este cu aproximativ 480 de dolari pe tonă mai ieftină decât motorina pe piața internațională.
Această realitate se reflectă și în România, unde diferența ajunge la circa 1,5 lei pe litru. Ecartul este între cea mai ieftină benzină, vândută de Rompetrol, și cea mai accesibilă motorină din rețeaua Petrom. Mai mult, tendințele recente accentuează contrastul. În timp ce benzina s-a ieftinit pe 3 aprilie 2026, motorina a continuat să se scumpească.
De ce se scumpește motorina, chiar dacă benzina se ieftinește
Deși benzina a intrat pe un trend descendent în toată țara, motorina merge în direcția opusă și începe din nou să se scumpească. Pe 3 aprilie, prețul motorinei standard a ajuns în jur de 10,09 lei pe litru în marile orașe, înregistrând o ușoară creștere față de ziua precedentă.
Chiar dacă majorările nu sunt spectaculoase de la o zi la alta, ele sunt constante și vizibile. Scumpirile ajung la până la 10–14 bani pe litru în mai multe orașe.
În același timp, piața nu evoluează uniform. Motorina standard se scumpește, în timp ce varianta premium a cunoscut o scădere de preț și a coborât la aproximativ 9,34 lei pe litru. Astfel, diferențele dintre tipurile de carburant devin tot mai evidente.