Scădere dramatică a numărului de turiști în Mamaia. Autoritățile promit eliminarea taxei de parcare pe timp de noapte în stațiune

Autoritățile din Mamaia promit eliminarea taxei de parcare în stațiune. Primarul Vergil Chițac a transmis, în cadrul unei conferințe de presă, că parcarea va fi liberă pe timp de noapte, între orele 22.00 și 8.00.

Decizia urmează să fie luată săptămâna viitoare în consiliul local-Constanța care va fi convocat de urgență, după ce primăria din Mangalia a decis ca în sudul litoralului.

Nu se mai plătește parcarea pe timp de noapte, în Mamaia și Constanța

Deși suntem la mijlocul sezonului estival, în Mamaia, plaja este pustie. Turiștii sunt dezamăgiți nu doar de prețurile mari, ci și de condițiile pe care le oferă litoralul românesc. Un motiv în plus pentru turiști este taxa de parcare de o zi care costă 96 de lei.

Pentru a nu pierde și mai mulți turiști, autoritățile din Constanța au promis și ele eliminarea taxei de parcare, momentan doar noaptea.

„Sunt oameni care nu mai aleg astăzi să-și petreacă vacanță în stațiunea Mamaia. Scăderea turismului e în toată țara. Turiștii au de ales și alte țări”, a transmis primarul Vergil Chițac.

„Voi propune Consiliului Local să amendăm hotărârea CL, privind parcările în oraș, iar pe perioada nopții, între orele 22.00 și 8.00, parcarea va fi gratuită în tot orașul Constanța, nu numai în Mamaia”, a adăugat acesta.

„Este un prim pas pozitiv pentru a readuce turiștii în stațiunea Mamaia. Noi am propus mai mult de atât, am obținut ceea ce am obținut, zece ore de reducere a tarifului de parcare, ceea ce este mai bine decât nimic”, a declarat Ionuț Nedea, Manager Agenție de Turism.

Până când hotărârea va fi adoptată de consilierii locali din Constanța, turișii care își vor parca mașinile în Mamaia vor plăti în continuare 96 de lei pentru o zi.