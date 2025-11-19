B1 Inregistrari!
Scandal cu arme albe și spray lacrimogen în sediul Serviciului de Înmatriculări și Permise Ilfov

Scandal cu arme albe și spray lacrimogen în sediul Serviciului de Înmatriculări și Permise Ilfov

Selen Osmanoglu
19 nov. 2025, 17:18
Scandal cu arme albe și spray lacrimogen în sediul Serviciului de Înmatriculări și Permise Ilfov
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Ce au făcut polițiștii
  3. Nu este un caz singular

Scandal cu arme albe și spray lacrimogen! Un conflict spontan a izbucnit miercuri, 19 noiembrie, în incinta Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov, situat în Sectorul 2 al Capitalei.

Ce s-a întâmplat

Trei tineri cu vârste cuprinse între 21 și 25 de ani s-au luat la bătaie, iar doi dintre ei au folosit un baston telescopic și spray lacrimogen, în timp ce al treilea avea asupra sa un obiect contondent interzis, conform Adevărul.

„Personalul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări a intervenit prompt pentru a aplana conflictul și pentru a asigura protecția celorlalte persoane aflate în incintă, imobilizând bărbații până la sosirea echipelor Secției 6 Poliție. Toate cele trei persoane au fost identificate, iar polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale conform Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de tulburare a ordinii și liniștii publice”, a anunțat Poliția Municipiului București.

Ce au făcut polițiștii

Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de „lovire sau alte violențe” și „portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”. Cauza este instrumentată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Autoritățile menționează că niciunul dintre cei implicați nu a dorit să depună plângere penală, însă cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.

Nu este un caz singular

Conflictul de miercuri de la Serviciul de Înmatriculări Ilfov nu este primul caz în care violența izbucnește în incinta unei instituții publice. Potrivit specialiștilor în ordine publică, majoritatea violențelor de acest tip nu sunt premeditate, ci izbucnesc ca urmare a unor dispute minore care scapă rapid de sub control. De aceea, instruirea personalului pentru gestionarea calmă și rapidă a situațiilor tensionate este esențială.

În plus, prezența sistemelor de supraveghere video, a echipamentelor de protecție și a procedurilor clare de intervenție contribuie la prevenirea escaladării violenței.

Autoritățile atrag atenția că purtarea sau folosirea obiectelor periculoase, cum sunt bastoanele telescopice sau spray-urile iritant-lacrimogene, este interzisă în spațiul public și poate atrage atât sancțiuni contravenționale, cât și răspundere penală.

