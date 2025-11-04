B1 Inregistrari!
Scandal de proporții din cauza unui petic de pământ. O familie din Gorj se află în război: „A dat înapoi gipanul și a intrat peste mine. Dă, mă, peste mine!”

Scandal de proporții din cauza unui petic de pământ. O familie din Gorj se află în război: „A dat înapoi gipanul și a intrat peste mine. Dă, mă, peste mine!”
Scandal de proporții într-o familie din județul Gorj. Unchiul și nepotul sunt în „război” din cauza unei bucăți de pământ care, potrivit unor documente, ar aparține tânărului.

Se pare că nepotul, legal vorbind, ar deține o bună parte din curtea unchiului său, însă cel din urmă nu concepe acest lucru Astfel, situația a degenerat și s-a ajuns inclusiv la demolarea gardului cu buldozerul, printre altele.

Conflictul e mai vechi

De asemenea, știrile pro tv informează faptul că cearta dintre cei doi bărbați nu este de ieri, de azi, ci de mai mult timp. Fiindcă nu s-au putut înțelege de vorbă bună, nepotul și unchiul au ajuns la amenințări și procese.

Primarul localității afirmă că nepotul are dreptate și că în acte acesta ar deține 378 de metri pătrați de pământ, din curtea unchiului.

„Nepotul e cu acte în regulă proprietar – are 378 de metri pătrați în baza unei hotărâri judecătorești obținută de tatăl lui, care între timp a decedat”, a declarat Romulus Bâldea, primar comuna Telești, conform aceleiași surse.

Ce spune unchiul referitor la această situație

Pe de altă parte, unchiul își acuză nepotul că ar fi încercat în mai multe rânduri să îl intimideze. Bărbatul i-ar fi spus să „dea peste el cu mașina”, dacă dorești să intre în curte, sperând că îl va face să se răzgândească.

„A dat înapoi gipanul și a intrat peste mine și peste nevastă-mea, vreo doi metri a intrat în curte. Eu m-am opus, m-am pus în fața mașinii. Dă, mă, peste mine! Nevastă-mea a intrat în panică. Eu am sfințit locul ăsta, am băgat 68 de roabe de pământ să pot să nivelez locul ăsta să fac o gospodărie ca la carte”, a precizat Gheorghe Nicoară.

Oamenii legii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare de posesie, amenințare și violare de domiciliu.

