Scandal după lansarea filmului „Cravata Galbenă”. Echipa filmului a cerut unor elevi de liceu să își schimbe recenziile

Este scandal după lansarea filmului „Cravata Galbenă”. Nemulțumit de recenziile unor elevi de liceu, regizorul Serge Celibidache, chiar fiul celebrului dirijor, a cerut ca acestea să fie șterse sau schimbate.

Cum au vrut să spele „Cravata Galbenă”

Scandalul a fost generat de o recenzie publicată în revista Alecart, o publicație pentru liceeni din Iași. Deranjat de criticile aduse de niște elevi de liceu, regizorul Serge Celibidache, fiul celebrului dirijor a cărui poveste o spune filmul, a cerut schimbarea recenziei sau ștergerea acesteia.

Primul mesaj transmis redacției a fost, de fapt, un „ordin” al regizorului, comunicat printr-o terță persoană, o doamnă profesoară: articolul ar trebui șters, fiind „o catastrofă”.

Ulterior, producătorii filmului au cerut prin mesaje repetate pe fb, mail, instagram eliminarea finalului, considerat spoiler, pe un ton ferm, și într-o discuție telefonică – cu insinuări legate de avocați. Pentru acuratețe: eleva noastră nu a fost contactată direct de nimeni din echipa filmului. Toate discuțiile au trecut prin redacție; elevei i s-a prezentat situația și i s-a respectat decizia.

A cere unei astfel de reviste — și, prin ea, unor elevi — să „șteargă”, „scoată”, „retragă” sau să accepte calificative precum „catastrofă” înseamnă a ignora exact spiritul care i-a construit pe acești tineri: curiozitatea, responsabilitatea și dreptul de a avea o voce proprie. (…)

Apreciem (cu rezerve, în ciuda cronicii favorabile, de pe Alecart) filmul Cravata Galbenă și ne dorim să fie văzut de cât mai mulți tineri. Dar modul în care elevii noștri au fost tratați nu a fost firesc, demonstrând reflexe autoritare și încurajând cenzurarea opiniei în spațiul public. În acest context, considerăm legitim să spunem public că așteptăm ca regizorul filmului să își ceară scuze elevei noastre, Maria Oglinzanu, redactor-șef adjunct Alecart, a cărei cronică a fost tratată inițial cu dispreț („e o povestire a filmului”) și ulterior cu presiune. O scuză nu diminuează valoarea filmului, ci ar arăta respect pentru demnitatea unor tineri care își asumă scrisul și un act critic responsabil.”, au scris Nicoleta Munteanu și Emil Munteanu, profesori și coordonatorii revistei Alecart.

Când crezi că celebritatea îți permite orice

„Ce învață elevii când regizorul filmului „Cravata galbenă” cere eliminarea unei cronici? Sau echipa de producție a aceluiași film cere suprimarea unor secvențe din articol pe motiv că ar conține spoilere? Că vocea lor nu contează? Că opiniile se negociază sub presiune? Că arta are voie orice, iar critica trebuie să tacă?

În Alecart, refuzăm aceste lecții.

Nu e un text împotriva unui film, ci este pentru respectul datorat unor elevi care citesc, gândesc și scriu liber.

Despre presiuni, justificări paternaliste și o lecție de demnitate pe care elevii au oferit-o, nu au primit-o. Despre libertate editorială. Despre responsabilitatea adulților. Despre ce înseamnă, cu adevărat, educația culturală.”, arată o postare a revistei pe Facebook.

Reacția echipei „Cravata Galbenă”

Și a urmat neasumarea. Când s-a dovedit că celebritatea nu te face stăpân, cei din echipa filmului „ ” spun că nu au fost înțeleși.

“Este o mare neînțelegere. Au fost rugați să evite descrierea deznodământului. Am vrut ca publicul să se bucure de film fără să afle înainte momentele cheie. Nu am cerut schimbarea opiniilor critice. Nu am cerut modificarea analizei. Nu am urmărit limitarea libertății editoriale. Am respectat cronica și munca autoarei. Rugămintea noastră vine din grija pentru spectator, de a nu fi dezvaluit finalul filmului. Atât.

Ca să fie și mai clar, textul respectiv era chiar favorabil filmului, nu avem nicio problemă nici cu cele care ne critică. De exemplu, am primit o recenzie dură în Films in Frame, iar azi am acordat un interviu tot celor de la Films in Frame, fără să avem o problemă. Respectăm punctul de vedere al oricărui autor, fie că vorbim despre Alecart, fie despre orice altă publicație.”, a declarat Adela Vrânceanu Celibidachi, producătoarea filmului pentru .

Doar că distanța de la „articolul ar trebui șters, fiind „o catastrofă” până la „au fost rugați” e extrem de mare. O distanță înțeleasă și de elevii de liceu pe care au încercat să îi pună la punct niște oameni care se cred deasupra tuturor doar pentru că au făcut un film cu celebrități despre o celebritate.