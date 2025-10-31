Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române a reacționat după ce un organizator a fost amendat la marșul de comemorare a victimelor tragediei de la Colectiv.

Marian Rădună, un organizator al marșului de comemorare a victimelor tragediei de la Colectiv a fost amendat cu 3.000 de lei de Jandarmerie, sub acuzația că nu a respectat orele de desfășurare prevăzute în protocolul manifestării publice și nu a luat măsuri pentru închiderea adunării, la care mai participau aproximativ 25 de persoane după ora 23:00. Organizatorul susține că marșul propriu-zis s-a încheiat la timp.

Într-o intervenție la Știrile B1 TV, Marius Militaru, purtătorul de cuvânt al , a anunțat că instituția a demarat verificări interne privind modul în care a fost aplicată sancțiunea. Acesta a precizat că se va analiza dacă măsura a fost „proporțională, justificată și în conformitate atât cu litera, cât și cu spiritul legii”.

Ce spune Jandarmeria Română

Jandarmeria subliniază necesitatea empatiei în astfel de situații și refuză să se antepronunțe asupra acțiunii colegului, promițând comunicarea rezultatelor verificărilor.

Cât despre o eventuală anulare a amenzii, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române a spus că se poate face doar în instanță.

“Vă mulțumim pentru oportunitatea de a explica o situație cu un profund caracter emoțional și simbolic.

Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei astfel de sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestare publică, așa cum am auzit și în material.

Și legea trebuie respectată și aplicată întotdeauna ad litteram, dar există noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită și în acest caz, și în orice caz, acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și, mai ales, demnitatea cetățenilor.

Există niște particularități ale contextului de care poate ar fi trebuit să se țină cont, la un astfel de eveniment de comemorare, cu un profund caracter emoțional și simbolic. Tocmai de aceea, la nivelul Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, s-au dispus de urgență verificări privind modul de aplicare a sancțiunii contravenționale și urmează să se analizeze dacă măsura a fost proporțională, dacă a fost justificată și în conformitate, atât cu litera, dar, mai ales, cu spiritul legii.”, a explicat Militaru.

Ce a mai spus purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române

Oficialul a insistat că Jandarmeria nu se antepronunță asupra acțiunii agentului care a dat amenda, subliniind, însă, nevoia de empatie în astfel de situații.

“Repet, erau asumate niște ore de desfășurare prevăzute într-un protocol asumat de organizator pentru această manifestare.

Eu nu aș vrea să mă antepronunț. Tocmai de aceea se face o verificare. Dacă ar fi să mă pronunț asupra capacității agentului constatator, dacă a înțeles pe deplin aplicarea legii, atât în literă, dar mai ales, cum spuneam, în spirit. Pentru că întotdeauna există o particularitate și trebuie să te adaptezi contextului. Mai ales când vorbim despre o comemorare.

Noi am fost întotdeauna și am protejat drepturile cetățenilor de a participa la adunări publice, mai ales când e vorba de adunări comemorative, așa cum a fost cazul de ieri. Este destul de greu și poate aș explica într-un mod rece, procedural și n-ar fi corect. Trebuie să existe empatie în astfel de situații și tot mai de aceea noi analizăm modul în care a fost aplicată această sancțiune contravențională”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Ce a anunțat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române

El a reamintit că instituția a fost mereu alături de familiile victimelor de la Colectiv și că, în seara , jandarmii au oferit sprijin autorităților și victimelor.

“Și dați-mi voie să subscriu. Atât din punct de vedere uman, dacă vreți, și instituțional. De asta spun că este foarte greu să explici anumite situații. Mai ales că Jandarmeria Română a fost alături de toți cei afectați de tragedia de la Clubul Colectiv. Și dacă vorbiți de seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenți la fața locului, oferind sprijin autorităților, victimilor.

Și de-a lungul anilor, instituția noastră a sprijinit și a asigurat ordinea publică la multe manifestări. Și repet, din punct de vedere uman, subscriu, și instituțional, se iau niște măsuri. Acum, eu nu pot să fiu în măsura în care să mă antepronunț, să spun că a greșit sau nu a greșit colegul meu. Se face o verificare. Vom ieși, la finalul acestor verificări, care vor fi rapide, vom ieși cu măsurile și cu ce am constatat. Așa este corect din punct de vedere instituțional.”, a mai adăugat Militaru.

Se poate anula amenda?

Întrebat despre o eventuală anulare a sancțiunii, Marius Militaru a explicat că „anularea amenzii se poate face doar în instanță”.

Chestionat la ce mai ajută, totuși, analiza la nivelul Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, acesta a spus:

“Evident că ne ajută și de fiecare dată noi efectuăm constant activități de pregătire ale colegilor din operativ pentru a găsi permanent. Există această căutare permanentă a unor posibilități de îmbunătățire a relaționării în astfel de situații. Scopul fiind respectarea legii, dar și protejarea oamenilor și, mai ales, a demnității.”, a mai spus Marius Militaru.