Scandal după o operație! Un pacient din a provocat o discuție tensionată cu medicul care l-a operat, după ce a contestat durata intervenției chirurgicale pe baza informațiilor primite de la un AI de pe . Operația fusese realizată corect și rapid, însă tânărul a insistat că „ar fi trebuit să dureze o oră”.

Ce s-a întâmplat

Tânărul de aproximativ 30 de ani a ajuns la Spitalul Județean Galați într-o stare vizibil critică, cu febră mare, slăbit și abia putând să meargă. Chirurgul Constantin Truș a povestit că pacientul nici măcar nu putea să se așeze pe patul de consultație, conform Click.

„Acesta avea febră puternică și mergea puțin ciudat, aflându-se într-o stare vizibilă de slăbiciune generală. A refuzat iritat invitația mea de a lua loc pe patul de consult… Din aproape în aproape, mi-a spus că are un furuncul mare care-l deranjează, acesta fiind situat în zona perianală”, a relatat medicul.

Abcesul era uriaș, de mărimea unui ou de găină, și necesita intervenție imediată: „M-am uitat la abces, care era de mărimea unui ou de găină și care deformase zona”, a spus dr. Constantin Truș.

Operație de 20 de minute

Medicul a decis intervenția chirurgicală de urgență, explicându-i pacientului că un simplu antibiotic nu poate rezolva o infecție atât de avansată.

„Aveți un abces de mărimea unui ou de găină într-o zonă puternic vascularizată… ce este acolo trebuie operat rapid”, i-a explicat chirurgul.

Operația a durat aproximativ 20 de minute, timp suficient pentru a evacua abcesul și a curăța zona afectată. Imediat după intervenție, pacientul a venit cu o nemulțumire neașteptată.

„Am întrebat AI-ul de pe telefon și operația ar fi trebuit să dureze o oră. Ce nu mi-ați făcut?… De ce a durat doar douăzeci de minute?”, i-a spus acesta doctorului.

Chirurgul a răspuns: „Diferă de la caz la caz… din fericire la dumneavoastră nu a fost cazul. Aveți încredere, am eliminat tot ce era de eliminat”.

Pacientul, nemulțumit

Pacientul a continuat discuția. Acesta nu a înțeles motivul pentru care medicul a lăsat o meșă de drenaj.

„Și de ce a mai rămas puroi?… Dacă dura o oră operația, nu mai era nevoie de meșă, corect?”, a insistat el.

Răspunsul medicului a fost ferm și clar: „Incorect. Eu am eliminat abcesul, imens de altfel, dar nu aveam cum să elimin infecția care se împrăștia deja în tot corpul. Asta fac acum antibioticele… iar meșa de tifon le exteriorizează”.