Acasa » Eveniment » Scandal într-un avion, pe ruta Bruxelles-București. Ce a dus la situația tensionată de la bordul aeronavei

Scandal într-un avion, pe ruta Bruxelles-București. Ce a dus la situația tensionată de la bordul aeronavei

01 sept. 2025, 16:12
Scandal într-un avion, pe ruta Bruxelles-București. Ce a dus la situația tensionată de la bordul aeronavei
Sursa foto simbol: Pixabay

Pasagerii unui zbor Bruxelles-București au trăit momente de groază. Un bărbat de 41 de ani, aflat într-o vizibilă stare de ebrietate, a dat startul unui scandal monstru, manifestând un comportament neadecvat față de membrii echipajului şi ceilalţi pasageri. Ca urmare a atitudinii sale problematice, individul a fost încătușat și scos din avion.

Cuprins:

  1. Cum a fost sancționat bărbatul
  2. Ce au transmis polițiștii cu privire la incidentul din avion

Cum a fost sancționat bărbatul

Incidentul s-a petrecut luni, într-o aeronavă care a călători de la Bruxelles la București și care a aterizat pe aeroportul ‘Henri Coandă’. Bărbatul care a făcut scandal nu doar că a fost scos încătușat din avion, dar a și primit o amendă de 4.000 de lei.

După ce au fost informați că într-un avion care circula pe ruta Bruxelles-București se afla un bărbat în vizibilă stare de ebrietate, poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional ‘Henri Coandă’, împreună cu poliţişti de la transporturi şi jandarmi au urcat la bordul aeronavei pentru reținerea individului, a transmis Poliția de Frontieră, potrivit Observator News.

Ce au transmis polițiștii cu privire la incidentul din avion

Ajunși la fața locului, autoritățile au constatat că persoana despre care fuseseră sesizați, un cetăţean român în vârstă de 41 de ani, prezenta halenă alcoolică puternică, nu reușea să se țină pe picioare și era incoerent în exprimare. De altfel, acesta manifesta un comportament neadecvat faţă de personalul aeroportuar, membrii echipajului şi ceilalţi pasageri.

„Având în vedere riscul generat pentru siguranţa zborului şi pasagerilor, bărbatul a fost încătuşat şi condus în spaţiile Poliţiei de Frontieră pentru luarea măsurilor legale. Acesta a fost sancţionat contravenţional, în conformitate cu art. 126 lit. x) din Legea nr. 21/2020 privind Codul Aerian, cu amendă în cuantum de 4.000 de lei, iar în jurul orei 13:15 a fost predat colegilor din cadrul Poliţiei Transporturi Aeriene pentru a fi escortat în zona publică”, a transmis Poliţia de Frontieră.

