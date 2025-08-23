A fost scandal, în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-o fabrică de mobilă din Baia Mare. Un conflict spontan a izbucnit între muncitorii români și cei nepalezi. Poliția a intervenit și a deschis apoi un dosar penal.

Cuprins

Ce scandal a fost la fabrica de mobilă din Baia Mare

Posibile explicații pentru conflictul dintre muncitorii români și nepalezi

Agenții de pază ai fabricii au încercat să potolească spiritele, apoi au sunat la Poliție. Se întâmpla în jurul orei 00.10.

Polițiștii au ajuns la fața locului, au identificat persoanele implicate în scandal și au deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunii de tulburarea liniștii și ordinii publice, informează

Doru Șupeală, consultant de management, a prezentat posibile explicații pentru acest incident.

„Starea de tensiune între muncitorii români și cei veniți din Asia își are originile în percepția că muncitorii asiatici contribuie la manipularea salariilor în piața muncii, fiindcă acceptă condiții salariale minimale, mult sub nevoile reale pentru un trai decent.

Astfel, prin existența muncitorilor asiatici, românii nu pot pretinde salarii mai mari, deoarece sunt înlocuiți cu lucrători veniți din Asia. În această fabrică, la fel ca în multe facilități de producție industrială din România, oamenii fac operațiuni de lucru rudimentare și foarte puțin asistate tehnologic, primind salarii foarte mici, în general salariul minim pe economie’, a scris Doru Șupeală,

În opinia sa, la această stare tensionată au contribuit și mesajele publice precum al deputatului AUR Dan Tanasă, care recent pe Facebook: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”. Nu e prima oară când Tanasă are