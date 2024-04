Scandalul continuă. Silvestru, dat afară din sala de judecată. Soțul Dianei Șoșoacă a arătat unde i-a fost pusă brățara de monitorizare: „Deci eu de aia trebuie să port brățară, fraților” (VIDEO)

continuă. Cei doi soți aflați în proces de divorț s-au certat până și în sala de judecată. a fost chiar dat afară din sală după ce a ironizat-o pe senatoare că a parcat pe o trecere de pietoni și a fost filmată de un trecător.

Diana Șoșoacă, filmată cum a parcat pe trecerea de pietoni

“Doamna Șoșoacă care a parcat și pe trecerea de pietoni, stă și cu motorul pornit, cum îi place dânsei să filmeze peste tot. De ce ați parcat pe trecerea de pietoni, doamna Șoșoacă? Așa, foarte bine și acum fuge”, se aude pe filmarea cu Diana Șoșoacă.

De la această filmare a început scandalul și în sala de judecată, unde s-au întâlnit cei doi soți. Silvestru Șoșoacă a povestit că a ironizat-o pe senatoare și că a fost dată afară.

“Știți tiktok-ul ăla când a parcat ieri pe zebră? Asta e acuzație la adresa mea, că aseară eu am trimis pe ăla s-o filmeze. Băi, vă jur, n-am trimis pe nimeni s-o filmeze, dar ea fiind persoană publică, oricine o vede scoate un telefon, știi?

Una dintre marile acuzații e că eu l-aș fi pus pe tipul ăla s-o filmeze pe zebră, când a parcat ea, ieri, și că s-a făcut de râs pe tot internetul și în toată România, că e foarte cunoscută și eu l-am trimis pe tipul ăla ca să o agresez psihic. Deci asta e agresiune psihică, că ea parchează pe zebră. Și acolo era o replică în filmuleț și ăla o întreba, eu nu îl știu pe băiat, nu l-am contactat nici el să mă contacteze și pe filmarea lui se auzea de ce ați parcat doamna senator pe zebră? Și apoi se închide filmulețul și eu din sală, așa miștocar cum sunt, îi zic, dar chiar, de ce ați parcat doamna senator pe zebră și m-a dat judecătoarea afară din sala de judecată”, a precizat soțul șefei S.O.S.

Motivul pentru care Silvestru Șoșoacă poartă brățară de monitorizare

Cei doi soți s-au întâlnit la judecătoria Sectorului 2 după ce Silvestru Șoșoacă a făcut contestație la ordinul de restricție.

“Am ieșit mai devreme din sala de judecată pentru că tot ce e acolo e o glumă. Vă vor confirma probabil rezultatele acestui proces și, în sfârșit, dă Dumnezeu și scap de brățară.

Toate acuzațiile în sfârșit le-am văzut și eu.

Sunt declarațiile de presă date vouă în ultima lună de zile și u principalul motiv pentru care Diana s-a simțit amenințată, este amenințare emoțională, că eu am denigrat la televiziuni. Deci eu de aia trebuie să port brățară, fraților. Vă arăt brățara. Eu de asta trebuie să port această brățară, pentru că Diana se simte agresată emoțional. Adică pe mine o tâmpenie, o chestie electronică, m-ar împiedica să mai scriu acum un mișto de ea pe Facebook sau să vă mai dau vouă declarații în care să spun nu știu ce îmi vine mie prin cap despre ea rău sau bun”, a mai spus Silvestru Șoșoacă.

De cealaltă parte, parcă și Diana Șoșoacă mai dă înapoi. Și vorbește și ea despre agresiuni psihice și nu fizice.