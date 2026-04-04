Scandalul dozelor Pfizer ia amploare. Gheorghe Piperea cere dovezi și transparență totală: „Dacă Parlamentul doarme și de data asta, e complice”

Ana Beatrice
04 apr. 2026, 18:23
Sursă Foto: Facebook - Gheorghe Piperea
Cuprins
  1. Ce îi cere Gheorghe Piperea companiei Pfizer
  2. Ce sumă trebuie să achite România către Pfizer după aplicarea penalităților și dobânzilor

Gheorghe Piperea intră în forță în disputa privind vaccinurile Pfizer.

Europarlamentarul solicită transparență totală din partea companiei. În același timp, aceasta cere României sute de milioane de euro, după o primă decizie pronunțată în proces.

Ce îi cere Gheorghe Piperea companiei Pfizer

„Acum, că ne-a procopsit cu 29 de milioane de doze de vaccin, Pfizer trebuie să facă dovada:

(i) că este proprietar al patentului și al autorizației de punere pe piață;

(ii) că vaccinurile sunt conforme cu prospectul autorizat de UE; (iii) că vaccinurile sunt în termen de valabilitate;

(iv) că vaccinurile sunt sigure și conforme.

De asemenea, trebuie să facă public contractul de achiziție.

În caz contrar, Pfizer trebuie nu doar să dea banii înapoi, trebuie să plătească daune Statului, pentru vicii ascunse ale mărfii. Și, de altfel, Pfizer trebuie să plătească daune vaccinaților, pentru defecte ale produsului, care au cauzat efecte adverse. Asta trebuie să fie acum sarcina principală a statului în speța Pfizer. Asta trebuie să ceară Parlamentul, într-o interpelare urgentă către miniștrii de la Sănătate și Finanțe. Dacă Parlamentul doarme și de data asta, e complice”, se arată într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ce sumă trebuie să achite România către Pfizer după aplicarea penalităților și dobânzilor

După pierderea, în primă instanță, a procesului cu Pfizer, România se confruntă cu o notă de plată uriașă. Alexandru Rogobete a anunțat că suma totală ajunge la aproximativ 3,395 miliarde de lei. La aceasta se adaugă aproape 400 de milioane de lei din dobânzi și penalități.

Oficialul a subliniat că banii vor trebui achitați indiferent de o eventuală contestație. Suma va fi blocată într-un cont tranzitoriu și ar putea fi recuperată doar dacă România va câștiga ulterior procesul.

Problema este cu atât mai serioasă cu cât Ministerul Sănătății nu are aceste fonduri prevăzute în bugetul pentru 2026, iar termenele de plată nu au fost încă stabilite oficial.

În același timp, Tribunalul francofon de primă instanță din Bruxelles a decis că România trebuie să plătească aproximativ 600 de milioane de euro pentru dozele de vaccin anti-COVID refuzate în 2023. Decizia nu este definitivă.

