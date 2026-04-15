„Mașina nu este proprietatea mea". Costel Grojdea, schimbat de la șefia ITM București după scandalul Lamborghini. Unde se întoarce și ce salariu va avea

Ana Maria
15 apr. 2026, 18:32
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini Urus. Sursa foto: Captură video - Media FLUX / YouTube
Scandalul Lamborghini i-a pus capac. Ministrul Muncii a decis încetarea detașării lui Costel Grojdea din funcția de inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă București, începând cu 16 aprilie 2026, potrivit unui ordin emis miercuri.

Decizia vine la scurt timp după controversele apărute în spațiul public privind utilizarea unui autoturism de lux Lamborghini Urus, cu care acesta ar fi fost văzut venind la serviciu.

Scandalul Lamborghini i-a pus capac. Ce prevede ordinul emis de Ministerul Muncii

Documentul oficial stabilește încetarea detașării lui Grojdea de la ITM Iași pe postul de conducere din București, ocupat temporar. În consecință, acesta urmează să revină pe funcția deținută anterior.

Totodată, ordinul prevede că trebuie să predea atribuțiile și bunurile aferente funcției în termen de trei zile, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

Ce acuzații au apărut în scandalul mașinii de lux

Scandalul a izbucnit după ce presa a relatat că șeful ITM București ar fi folosit zilnic un Lamborghini în valoare de aproximativ 300.000 de euro, vehicul care nu apare în declarația sa de avere. Potrivit informațiilor apărute public, mașina ar aparține unei firme din Iași, iar leasingul ar fi achitat de o companie care a fost verificată în trecut chiar de Grojdea.

Scandalul Lamborghini i-a pus capac. Cum se apără Costel Grojdea

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, acesta a respins acuzațiile și a oferit explicații privind utilizarea autoturismului:

„Mașina nu este proprietatea mea. M-a rugat proprietarul mașinii (…) să i-o aduc în București să-i facă revizia tehnică (…) atâta tot”, a declarat Grojdea.

Întrebat despre relația cu proprietarul, Grojdea a precizat: „Este a unei cunoștințe de-ale mele (…) nu pot să spun că suntem prieteni, suntem amici”.

Ce salariu va avea după revenirea la ITM Iași

După încetarea detașării, Costel Grojdea va reveni la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, unde va avea un salariu de bază brut lunar de 14.722 lei, la care se pot adăuga sporuri și indemnizații.

Conform declarației de avere, acesta deține mai multe terenuri, o locuință de 297 de metri pătrați, două autoturisme mai vechi și economii de aproximativ 50.000 de euro. În 2025, veniturile sale din funcția de la ITM Iași au depășit 80.000 de lei.

Ordinul emis de Ministerul Muncii poate fi contestat în instanță, potrivit prevederilor legale în vigoare.

