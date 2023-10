Scapă de durere și usturime în gât cu aceste remedii și tratamente

De multe ori, sezonul rece vine la pachet cu durere și usturime în gât. Durerea în gât provoacă disconfort atunci când mâncați, beți, dormiți și vorbiți – și cine vrea acest lucru?

Durerea în gât poate apărea în orice moment și poate avea o serie de cauze. Din fericire, există o mulțime de remedii, cum ar fi , care pot ameliora durerea și usturimea în gât până aceasta dispare în totalitate.

Durerea și usturimea în gât pot fi cauzate de infecții bacteriene, cum ar fi faringita streptococică, sau de infecții virale. În orice caz, sunt foarte contagioase și trebuie abordate imediat ce apar primele semne și simptome.

Remediile pentru durerile în gât, cum ar fi mierea crudă, vitamina C și rădăcina de lemn dulce ajută la ameliorarea disconfortului și grăbesc procesul de vindecare. Există, de asemenea, uleiuri esențiale puternice pentru combaterea durerilor în gât, care pot fi folosite intern și local pentru a încetini înmulțirea bacteriilor, pentru a reduce inflamația și pentru a ameliora congestia.

Mierea crudă

Mierea crudă are proprietăți antiinflamatorii și antimicrobiene care pot ajuta la tratarea problemelor respiratorii precum durerea în gât. Poate calma în mod natural gâtul și poate reduce inflamația. De asemenea, mierea crudă are capacitatea de a reduce secreția de mucus și tusea, care pot fi asociate cu durerea în gât.

Potrivit cercetărilor, mierea poate inhiba aproximativ 60 de specii de bacterii și unele specii de fungi și virusuri. De asemenea, are proprietăți antioxidante datorită unei game largi de compuși, cum ar fi fenolii, peptidele, acizii organici și enzimele.

Adăugați miere crudă în apă caldă sau ceai sau amestecați-o cu ulei esențial de lămâie, pentru a crea un remediu cu acțiune rapidă pentru durerile și usturimea în gât.

Gargară cu apă și bicarbonat de sodiu

Cu toate că gargara cu apă sărată este folosită mai frecvent, gargara cu bicarbonat de sodiu și apă sărată poate ajuta, de asemenea, la ameliorarea durerii în gât. Această soluție orală poate reduce cantitatea de bacterii și poate preveni dezvoltarea fungilor.

Pentru a face o astfel de soluție folosiți:

o cană de apă caldă

1/4 linguriță de bicarbonat de sodiu

1/8 linguriță de sare

Aceiași specialiști sugerează să faceți gargară de trei sau patru ori pe zi cu această soluție și apoi să vă clătiți gura cu apă plată.

Ceai de mușețel

Ceaiul de mușețel are efect calmant și este folosit de mult timp în scopuri medicinale, inclusiv pentru tratarea durerii în gât. Are proprietăți antiinflamatorii, antioxidante și astringente.

Conform unei cercetări din 2023, pudra de mușețel poate ajuta la reducerea inflamației de la nivelul ochilor, nasului și gâtului.

La fel de benefic este și ceaiul de mușețel. De asemenea, poate stimula sistemul imunitar pentru a trata infecția care a cauzat durerea în gât.

Mentă

Menta este bine cunoscută pentru capacitatea sa de a împrospăta respirația. De asemenea, are proprietăți antiinflamatorii și unele calități antibacteriene și antivirale, conform unei analize din 2019.

Menta conține mentol, un compus care ajută la subțirea mucusului și la calmarea durerilor în gât și a tusei.

Deși ceaiul de mentă este disponibil în farmacii și magazine, poate fi preparat și acasă. Puneți câteva frunze uscate de mentă în apă fiartă și lăsați totul la infuzat timp de câteva minute. Strecurați apoi frunzele și lăsați ceaiul să se răcească puțin.

Există, de asemenea, spray-uri cu ulei de mentă diluate care pot ameliora durerea și usturimea în gât. Pentru a face un astfel de spray, amestecați câteva picături de ulei de mentă alimentar cu 30 ml de ulei pe bază de plante, cum ar fi:

uleiul de măsline

uleiul de migdale

uleiul de cocos

Vitamina C

Vitamina C contribuie la îmbunătățirea sistemului imunitar și stimulează globulele albe ale sângelui. În plus, există studii care arată că vitamina C scurtează durata semnelor și simptomelor respiratorii, în special la persoanele aflate sub stres fizic.

De aceea, imediat ce apar primele semne de durere în gât, luați 1.000 de miligrame de vitamina C pe zi și consumați alimente cu vitamina C, cum ar fi grapefruit, kiwi, căpșuni, portocale și guava. Dacă simțiți durere în gât atunci când mâncați alimente solide, puteți transforma aceste alimente într-un smoothie.

Echinacea

Echinacea conține compuși chimici care stimulează puternic sistemul imunitar și care pot oferi o valoare terapeutică semnificativă. Potrivit cercetărilor efectuate la Universitatea din Connecticut, consumul de echinacea reduce cu 58 la sută riscul de a contracta o răceală comună și scade durata acestei afecțiuni cu 1,4 zile.

Acest lucru demonstrează că echinacea are proprietăți antivirale și poate ajuta corpul să lupte împotriva infecțiilor care provoacă dureri în gât.

Zinc

Zincul aduce beneficii sistemului imunitar și are efecte antivirale. Administrat timp de cel puțin cinci luni, zincul poate reduce riscul de a contracta o răceală comună, o afecțiune care poate provoca durere în gât.

Suplimentele cu zinc pot fi luate chiar și după ce s-a instalat afecțiunea, mai ales când sunt administrate la primul semn de boală. Zincul poate accelera procesul de vindecare.

Usturoiul

Usturoiul are și proprietăți antibacteriene naturale. Conține alicină, un compus cunoscut pentru capacitatea de a lupta împotriva infecțiilor virale, conform unei analize din 2020 privind efectele antivirale ale usturoiului.

Potrivit unui articol din 2018, administrarea zilnică a suplimentelor cu usturoi poate ajuta la prevenirea și tratarea infecțiilor tractului respirator superior, care pot provoca durere și usturime în gât.

Rădăcină de lemn-dulce

Rădăcina de lemn dulce poate calma durerea și usturimea în gât sau tusea, deoarece are un puternic efect expectorant, ajutând la slăbirea și eliminarea mucusului din gât. Rădăcina de lemn dulce ameliorează iritația și reduce inflamația amigdalelor.