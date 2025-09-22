B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Scapă de sforăit cu ajutorul unui aliment pe care îl ai deja în frigider. Despre ce este vorba

Scapă de sforăit cu ajutorul unui aliment pe care îl ai deja în frigider. Despre ce este vorba

Elena Boruz
22 sept. 2025, 13:59
Scapă de sforăit cu ajutorul unui aliment pe care îl ai deja în frigider. Despre ce este vorba
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum poate influența dieta calitatea somnului
  2. Cât de răspândită este apneea în somn
  3. De ce ar fi util un aliment atât de banal
  4. Este consumul de brânză util pentru toată lumea?
  5. Cum poate fi introdusă ușor în dietă
  6. Ce alte obiceiuri pot ajuta la reducerea sforăitului

Nenumărați oameni din întreaga lume se confruntă cu problema sforăitului. Pentru unii este doar un inconvenient zgomotos, dar pentru alții poate ascunde o afecțiune serioasă: apneea în somn.

Specialiștii spun însă că o soluție surprinzător de simplă ar putea fi la îndemâna tuturor: un aliment banal pe care mulți îl ai deja în frigider.

Cum poate influența dieta calitatea somnului

Alimentația joacă un rol esențial nu doar în controlul greutății, ci și în modul în care funcționează organismul, inclusiv în timpul somnului. Cercetători britanici au analizat legătura dintre dietă și calitatea odihnei și au descoperit o asociere neașteptată: consumul regulat al unui anumit tip de brânză poate reduce riscul de apnee în somn, afecțiunea care cauzează sforăit puternic.

Un studiu realizat în Marea Britanie, pe nu mai puțin de 400.000 de persoane, a arătat că cei care consumau frecvent brânză aveau cu 28% mai puține șanse de a dezvolta apnee în somn. Rezultatele contrazic recomandările anterioare, care sugerau evitarea lactatelor înainte de culcare.

Cât de răspândită este apneea în somn

Specialiștii estimează că aproximativ un miliard de oameni din întreaga lume se confruntă cu această afecțiune. În forma sa cea mai comună, apneea în somn determină întreruperi repetate ale respirației pe timpul nopții și, implicit, sforăit zgomotos.

Este important de precizat că nu toți cei care sforăie suferă automat de apnee în somn. În multe cazuri, sforăitul poate fi cauzat de o simplă congestie nazală sau de poziția în care dormim. Totuși, atunci când zgomotele devin persistente și deranjante, ele pot fi semnul unei probleme mai serioase.

De ce ar fi util un aliment atât de banal

Cercetătorii britanici, susținuți și de experți din China, au analizat mai atent impactul brânzei asupra organismului. Aceștia au observat că produsul lactat ar putea contribui la scăderea tensiunii arteriale, un factor de risc direct pentru apariția apneei în somn, informează click.

În plus, consumul constant ar putea influența și reglarea unor hormoni importanți, precum testosteronul, ceea ce sprijină funcționarea normală a organismului. Aceste efecte pot explica de ce un aliment considerat mult timp „interzis” seara ar putea, de fapt, să ajute în cazul celor care sforăie.

Este consumul de brânză util pentru toată lumea?

Medicii avertizează totuși că nu există o rețetă universal valabilă. Persoanele cu intoleranță la lactoză sau cu probleme legate de colesterol ar putea avea de suferit dacă introduc prea multe brânzeturi în dietă.

De asemenea, apneea în somn este o afecțiune complexă care necesită, în multe cazuri, intervenție medicală. Brânza ar putea fi un sprijin, dar nu înlocuiește tratamentele recomandate de specialiști, precum pierderea în greutate, schimbările de stil de viață sau folosirea unor dispozitive speciale de respirație.

Cum poate fi introdusă ușor în dietă

Un avantaj major este că acest aliment este foarte ușor de consumat zilnic. Poate fi inclus în salate, paste, gustări sau chiar ca desert sărat. Nutriționiștii recomandă însă moderația: câteva felii sunt suficiente pentru a obține beneficii, fără a supraîncărca organismul cu grăsimi și calorii.

Vestea bună este că nu doar varianta cheddar ar putea aduce beneficii, ci și alte tipuri de brânzeturi, atâta timp cât sunt consumate în cantități echilibrate și alături de o dietă variată.

Ce alte obiceiuri pot ajuta la reducerea sforăitului

Pe lângă alimentație, există și alte măsuri simple care pot contribui la diminuarea sforăitului:

  • Evitarea consumului de alcool înainte de culcare, deoarece acesta relaxează mușchii gâtului și poate favoriza blocarea căilor respiratorii.

  • Menținerea unei greutăți corporale sănătoase, întrucât kilogramele în plus pot exercita presiune asupra căilor respiratorii.

  • Dormitul pe o parte în loc de poziția pe spate, pentru că astfel se reduce tendința limbii de a bloca respirația.

  • Respectarea unui program regulat de somn, care ajută organismul să funcționeze mai eficient.

Toate aceste recomandări, combinate cu o dietă echilibrată, pot susține calitatea somnului și pot reduce frecvența episoadelor de sforăit.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un profesor de religie ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori. Ce spun Poliția și Inspectoratul Școlar
Eveniment
Un profesor de religie ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori. Ce spun Poliția și Inspectoratul Școlar
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale. Cum gestionează situația Poliția Română
Eveniment
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale. Cum gestionează situația Poliția Română
România, la un pas de revolte? Mesajul Mariei Ghiorghiu: „Proteste uriașe!”
Eveniment
România, la un pas de revolte? Mesajul Mariei Ghiorghiu: „Proteste uriașe!”
Dumitrache (CJ Ilfov), despre investițiile din județ: Continuăm proiectele pe apă, canalizare și infrastructură rutieră. Banii sunt de la Uniunea Europeană și din bugetul Consiliului Județean (VIDEO)
Eveniment
Dumitrache (CJ Ilfov), despre investițiile din județ: Continuăm proiectele pe apă, canalizare și infrastructură rutieră. Banii sunt de la Uniunea Europeană și din bugetul Consiliului Județean (VIDEO)
Simptomele pe care nu ar trebui să le consideri o parte naturală a îmbătrânirii. Iată la ce trebuie să fii atent
Eveniment
Simptomele pe care nu ar trebui să le consideri o parte naturală a îmbătrânirii. Iată la ce trebuie să fii atent
Ilfovul, gazda celei mai mari competiții de anduranță ecvestră din estul Europei. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „Evenimentul presupune o întreagă desfășurare de forțe. E o mândrie pentru întreaga țară” (VIDEO)
Eveniment
Ilfovul, gazda celei mai mari competiții de anduranță ecvestră din estul Europei. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „Evenimentul presupune o întreagă desfășurare de forțe. E o mândrie pentru întreaga țară” (VIDEO)
Jumătate dintre români ar vota un partid nou, față de 30% acum 10 ani
Eveniment
Jumătate dintre români ar vota un partid nou, față de 30% acum 10 ani
Cine e noul șef Hidroelectrica. Bogdan Badea are teren de lux pe o insulă exotică UNESCO
Eveniment
Cine e noul șef Hidroelectrica. Bogdan Badea are teren de lux pe o insulă exotică UNESCO
Top 3 obiceiuri pe care să le respecți după vârsta de 40 de ani. Iată ce spune un medic
Eveniment
Top 3 obiceiuri pe care să le respecți după vârsta de 40 de ani. Iată ce spune un medic
Viața la pensie: cum își împart europenii banii după 65 de ani
Eveniment
Viața la pensie: cum își împart europenii banii după 65 de ani
Ultima oră
15:31 - Alexia Eram nu se mai ascunde! Imagini cu noul iubit, publicate chiar de ziua lui (FOTO)
15:30 - Un profesor de religie ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori. Ce spun Poliția și Inspectoratul Școlar
15:29 - Oana Lis, alături de soțul ei indiferent de circumstanțe. Ce le-a transmis celor care îl critică pe Viorel Lis
15:14 - Mare atenție! Acestea sunt zilele în care nu este bine să retragi bani de la bancomat: „Ar trebui să faceți asta”
14:56 - Kamara, momente dificile: „De doi ani nu am mai fost la nicio emisiune. Nu prea mai funcționează nici concertele”. Cu ce probleme se confruntă
14:53 - Carmen Tănase, mărturisiri spectaculoase: „Eu n-am vrut să mă fac actriță”. Ce rol nu ar putea interpreta niciodată
14:47 - „Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale. Cum gestionează situația Poliția Română
14:44 - România, la un pas de revolte? Mesajul Mariei Ghiorghiu: „Proteste uriașe!”
14:30 - Florin Ristei, despre relația cu fratele său, Dan: „Ne vedem rar”. Cum se înțeleg cei doi
14:29 - Criza politică la Guvern: Va demisiona premierul Ilie Bolojan? Ce planuri s-au discutat la Cotroceni (SURSE)