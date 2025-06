Scene de violență la Spitalul de Psihiatrie Săpoca: „Pacienții erau împinși, loviți cu palma în cap. O înregistrare a fost mai dificilă...”

Inspectorii Consiliului de Monitorizare au descris de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, județul Buzău. După verificări, ei au sesizat poliția, care face acum cercetări sub coordonarea Parchetului.

Pacienții Spitalului de Psihiatrie Săpoca, tratați inuman

„Pacienții erau împinși, loviți cu palma în cap. O înregistrare a fost mai dificilă, acolo unde un pacient, înainte de contenționare, fiind pe pat, l-a ridicat infirmierul cu tot cu saltea și l-a dărâmat, l-a lovit de zid și a căzut pe jos”, a declarat Clara Mica, inspector în cadrul Consiliului, potrivit

De asemenea, pacienții care erau legați de pat au fost lăsați nesupravegheați, deși protocolul prevede verificări la fiecare 15 minute.

„Timp de o oră nu a trecut niciun cadru medical ca să le monitorizeze funcțiile vitale”, a spus Clara Mica.

Poliția, anchetă la Spitalul de Psihiatrie Săpoca

În timpul controlului au fost găsite numeroase alte nereguli.

„În momentul de faţă, am găsit câteva drepturi care nu sunt respectate ale pacienţilor, faptul că în unele pavilioane nu sunt îndeplinite condiţiile de cazare, am găsit mizerie, saltele îmbibate în urină, murdare, perne, mâncarea pot să vă spun că este foarte bună, am gustat din mâncare. Am găsit 21 de kilograme de carne de pui care era expirată”, declarase anterior Clara Mica, pentru Agerpres.

Inspectorii Consiliului de Monitorizare au anunțat poliția. Anchetatorii au ajuns la spital, au ridicat înregistrările video de pe camerele de supraveghere și au început audierile.