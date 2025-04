Schimb de replici bizar între un polițist și un șofer. „Eu sunt o ființă umană și trăiesc în trup”

Un a surprins un dialog de-a dreptul șocant pe care l-a avut cu un polițist, atunci când a fost oprit în trafic. Șoferul a refuzat să se legitimeze și să le comunice polițiștilor unde locuiește, susținând că atâta timp cât este „o ființă umană” trăiește în propriul „trup”. Mai mult, bărbatul a insistat asupra faptului că nu are nevoie de un permis de conducere, dar că „persoana fictivă comercială creată de statul român” deține un astfel de .

Șoferul din clip face parte dintr-un fenomen des întâlnit în Statele Unite, care a început să se răspândeasc și în România. Este vorba despre mișcarea „sovereign citizen” („mișcarea cetățenilor suverani”), apărută în SUA în anii ’70. Membrii săi, activiști antiguvernamentali și adepți ai teoriilor conspirației, susțin că nu sunt supuși legilor decât dacă își dau acordul, bazându-se pe interpretări eronate ale dreptului comun. a început să se răspândească și în România, potrivit .

Dialogul dintre șofer și polițist

Videoclipul în care a fost surprinsă dialogul dintre polițist și șofer a fost difuzată în emisiunea moderată de Dragoș Pătraru, „Starea Nației”.

Șofer: Nu sunt de acord cu absolut niciun fel de procedură.

Polițist: Aia e problema dumneavoastră. Sunteți obligat să vă legitimați pentru că ați încălcat o regulă de circulație.

Șofer: Vă dau datele persoanei fictive comerciale.

Polițist: Nu, vă rog să ne dați datele dumneavoastră. Cum vă numiți, când v-ați născut și unde aveți domiciliul, vă rog.

Șofer: Eu nu pot să am domiciliu. Eu sunt o ființă umană și trăiesc în trup. În trupul meu pe care îl vedeți fizic, vă dau datele persoanei.

Polițist: Da, datele dumneavoastră. Vă rog să ne spuneți ce tip de permis aveți, românesc sau străin?

Șofer: Eu nu am și nu am nevoie ca ființă umană să mă deplasez în spațiu terestru absolut deloc cu permisiunea cuiva. Persoana fictivă comercială creată de statul român are permis de conducere.

Dragoș Pătraru susține că bărbatul a fost amendat în cele din urmă pentru depășirea vitezei legale și pentru refuzul de a se legitima.