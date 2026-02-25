Președintele Castelul Versailles, Christophe Leribault, va fi numit la conducerea Muzeul Luvru din Paris, după demisia lui Laurence des Cars, survenită pe fondul criticilor și al scandalului provocat de un de proporții care a zguduit instituția.

Numire așteptată în Consiliul de miniștri

Potrivit unei surse din cadrul Executivului francez, numirea lui Christophe Leribault urmează să fie validată în Consiliul de miniștri. Acesta va avea misiunea de a implementa ample lucrări de securizare și modernizare, precum și de a continua proiectul „Louvre – Nouvelle Renaissance”, scrie Agerpres.

Demisia lui Laurence des Cars vine la patru luni după un jaf spectaculos care a afectat imaginea celui mai vizitat muzeu din lume. Președintele Emmanuel Macron a vorbit despre necesitatea unui „nou impuls” pentru instituție.

„Jaful secolului” și unda de șoc internațională

La 19 octombrie, mai mulți indivizi au fost filmați în timp ce furau bijuteriile coroanei în plină zi, folosind un camion cu platformă elevatoare, chiar în centrul Parisului. Presa a numit incidentul „jaful secolului”.

Prada, estimată la 88 de milioane de euro, nu a fost recuperată nici până în prezent. Evenimentul a scos la iveală vulnerabilități majore în sistemul de securitate al muzeului, care primește anual aproximativ 9 milioane de vizitatori.

Într-un raport critic publicat la începutul lunii noiembrie, Curtea de Conturi a acuzat muzeul că a privilegiat „operațiunile vizibile și atractive” în detrimentul măsurilor de securitate.

Tensiuni interne și schimbări în lanț

Pe lângă scandalul jafului, Laurence des Cars s-a confruntat și cu critici interne, inclusiv cu cel mai lung conflict social din istoria muzeului.

Christophe Leribault, în vârstă de 62 de ani, este istoric de artă și conservator al patrimoniului. El conducea Castelul Versailles din februarie 2024, după ce a succedat-o pe Catherine Pégard.

Anterior, Leribault a condus Musée d’Orsay și Musée de l’Orangerie, instituții pe care le-a preluat în 2021.

La rândul său, Annick Lemoine, actuala directoare a Petit Palais, va prelua conducerea Musée d’Orsay, potrivit jurnalului oficial. Ministerul Culturii a precizat că aceasta va continua direcția inițiată de Sylvain Amic, decedat în august 2025.