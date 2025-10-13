Conform Arhimandritului Constantin Chirilă, acest gest este o formă de exprimare a respectului și recunoștinței credincioșilor față de Sfânta Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei. Părintele subliniază că bucuria Sfintei este asemenea celei a unui copil care primește un dar, pentru că prinosul adus de oameni izvorăște din credință sinceră și mulțumire sufletească, notează Doxologia.ro.

Ritualul are loc de cinci ori pe an, în momente cheie ale , fiecare având o semnificație aparte. Prima schimbare a veșmintelor are loc înainte de pelerinajul „Calea Sfinților” din luna octombrie, moment de pregătire pentru sărbătoarea hramului. Cea de-a doua se face imediat după hramul Sfintei Parascheva, pe 14 octombrie, din motive de curățenie și reînnoire.

Urmează apoi schimbarea din ajunul Crăciunului, când Sfânta este împodobită cu veșminte de sărbătoare. La începutul Postului Mare, veșmintele capătă tonuri mai sobre, în semn de pocăință și reculegere. Ultima schimbare are loc înainte de Învierea Domnului, când Sfânta Parascheva poartă un veșmânt alb, simbol al luminii și al bucuriei pascale.

Cum se desfășoară ritualul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva

Ceremonia de schimbare a veșmintelor Sfintei Parascheva se desfășoară în taină, noaptea, de obicei după ora 22:00, cu ușile Catedralei Mitropolitane din Iași închise. La ritual participă doar câțiva preoți și diaconi ai catedralei, iar uneori este prezent și . Întregul moment are loc într-o atmosferă profundă de rugăciune și reculegere.

Ceremonia începe cu citirea Troparului Sfintei Parascheva, după care vechiul veșmânt este îndepărtat cu mare grijă. Moaștele sunt curățate, iar apoi se așază noul veșmânt, confecționat de obicei din catifea brodată sau mătase fină, care este fixat atent cu agrafe.

La finalul ritualului se citește Acatistul Sfintei, în semn de binecuvântare și recunoștință. Toate detaliile ceremoniei, precum data, numele preoților participanți și starea sigiliilor raclei, sunt consemnate într-o condică specială, păstrată în arhiva catedralei.

Ce se întâmplă cu veșmintele vechi ale Sfintei Parascheva

Veșmintele Sfintei Parascheva sunt realizate manual în atelierele mănăstirilor Văratec, Galata, Pasărea și Țigănești, cu o atenție deosebită pentru detalii și materiale de calitate. În cele mai multe cazuri, ele sunt oferite ca dar de credincioși care au simțit ajutorul Sfintei în urma rugăciunilor lor. După fiecare schimbare, vechile veșminte nu sunt aruncate, ci sunt trimise ca binecuvântare către biserici și mănăstiri din țară și din străinătate.