B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva. De ce se face, când are loc și ce semnificație are

Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva. De ce se face, când are loc și ce semnificație are

Ana Beatrice
13 oct. 2025, 15:03
Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva. De ce se face, când are loc și ce semnificație are
Sursa Foto: Facebook -Doxologia
Cuprins
  1. Când are loc schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva
  2. Cum se desfășoară ritualul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva
  3. Ce se întâmplă cu veșmintele vechi ale Sfintei Parascheva

Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva este unul dintre cele mai tainice și emoționante ritualuri care au loc la Catedrala Mitropolitană din Iași. Puțini pelerini știu că Sfânta este îmbrăcată diferit de-a lungul anului, iar acest obicei nu ține de estetică, ci are o profundă semnificație spirituală.

Când are loc schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva

Conform Arhimandritului Constantin Chirilă, acest gest este o formă de exprimare a respectului și recunoștinței credincioșilor față de Sfânta Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei. Părintele subliniază că bucuria Sfintei este asemenea celei a unui copil care primește un dar, pentru că prinosul adus de oameni izvorăște din credință sinceră și mulțumire sufletească, notează Doxologia.ro.

Ritualul are loc de cinci ori pe an, în momente cheie ale calendarului ortodox, fiecare având o semnificație aparte. Prima schimbare a veșmintelor are loc înainte de pelerinajul „Calea Sfinților” din luna octombrie, moment de pregătire pentru sărbătoarea hramului. Cea de-a doua se face imediat după hramul Sfintei Parascheva, pe 14 octombrie, din motive de curățenie și reînnoire.

Urmează apoi schimbarea din ajunul Crăciunului, când Sfânta este împodobită cu veșminte de sărbătoare. La începutul Postului Mare, veșmintele capătă tonuri mai sobre, în semn de pocăință și reculegere. Ultima schimbare are loc înainte de Învierea Domnului, când Sfânta Parascheva poartă un veșmânt alb, simbol al luminii și al bucuriei pascale.

Cum se desfășoară ritualul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva

Ceremonia de schimbare a veșmintelor Sfintei Parascheva se desfășoară în taină, noaptea, de obicei după ora 22:00, cu ușile Catedralei Mitropolitane din Iași închise. La ritual participă doar câțiva preoți și diaconi ai catedralei, iar uneori este prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Teofan. Întregul moment are loc într-o atmosferă profundă de rugăciune și reculegere.

Ceremonia începe cu citirea Troparului Sfintei Parascheva, după care vechiul veșmânt este îndepărtat cu mare grijă. Moaștele sunt curățate, iar apoi se așază noul veșmânt, confecționat de obicei din catifea brodată sau mătase fină, care este fixat atent cu agrafe.

La finalul ritualului se citește Acatistul Sfintei, în semn de binecuvântare și recunoștință. Toate detaliile ceremoniei, precum data, numele preoților participanți și starea sigiliilor raclei, sunt consemnate într-o condică specială, păstrată în arhiva catedralei.

Ce se întâmplă cu veșmintele vechi ale Sfintei Parascheva

Veșmintele Sfintei Parascheva sunt realizate manual în atelierele mănăstirilor Văratec, Galata, Pasărea și Țigănești, cu o atenție deosebită pentru detalii și materiale de calitate. În cele mai multe cazuri, ele sunt oferite ca dar de credincioși care au simțit ajutorul Sfintei în urma rugăciunilor lor. După fiecare schimbare, vechile veșminte nu sunt aruncate, ci sunt trimise ca binecuvântare către biserici și mănăstiri din țară și din străinătate.

Tags:
Citește și...
Newsweek: În ce film despre fotbal au jucat Dinică, Rică Răducanu, Jean Constantin și „Pistruiatul”
Eveniment
Newsweek: În ce film despre fotbal au jucat Dinică, Rică Răducanu, Jean Constantin și „Pistruiatul”
Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)
Eveniment
Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)
Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
Eveniment
Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
Un bărbat a furat crucea funerară a soacrei sale. Cum au explicat anchetatorii gestul
Eveniment
Un bărbat a furat crucea funerară a soacrei sale. Cum au explicat anchetatorii gestul
Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, iar două spitale mari sunt afectate de lucrările Termoenergetica
Eveniment
Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, iar două spitale mari sunt afectate de lucrările Termoenergetica
Prețurile au luat-o razna în România! Energia electrică, fructele și alimentele de bază s-au scumpit semnificativ în septembrie
Eveniment
Prețurile au luat-o razna în România! Energia electrică, fructele și alimentele de bază s-au scumpit semnificativ în septembrie
Bucureștenii pierd 12 zile pe an în trafic. Capitala conduce topul aglomerației, dar Oradea arată că se poate și altfel
Eveniment
Bucureștenii pierd 12 zile pe an în trafic. Capitala conduce topul aglomerației, dar Oradea arată că se poate și altfel
Pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva. Părintele Constantin Sturzu dezvăluie ce se întâmplă acum la raclă (VIDEO)
Eveniment
Pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva. Părintele Constantin Sturzu dezvăluie ce se întâmplă acum la raclă (VIDEO)
A fost cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Eveniment
A fost cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Construcții Erbașu, lider în topul constructorilor de autostrăzi: Cine completează podiumul și care este stadiul lucrărilor de infrastructură
Eveniment
Construcții Erbașu, lider în topul constructorilor de autostrăzi: Cine completează podiumul și care este stadiul lucrărilor de infrastructură
Ultima oră
14:55 - Sorin Bontea: „Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau”. Cum era tratat la începutul carierei
14:50 - Incidente în timpul discursului lui Trump, în Parlamentul din Israel. Au intervenit urgent forțele de ordine. Cum a reacționat președintele SUA (VIDEO)
14:31 - Newsweek: În ce film despre fotbal au jucat Dinică, Rică Răducanu, Jean Constantin și „Pistruiatul”
14:25 - Carmen Harra, dezvăluiri despre cununia Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan: „Relația asta este un exemplu pentru cei de acasă”
14:18 - Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)
14:17 - Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
13:55 - Trebuia să ajungă pe Muntele Athos, însă a sfârșit la spital. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși
13:50 - Ce studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Detalii neștiute despre educația artistei
13:49 - NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
13:17 - Visul Ginei Pistol, susținut de soț. Smiley: „Căutăm cea mai bună variantă”