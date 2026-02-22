Sistemul RO-Alert va fi modificat astfel încât mesajele de avertizare să fie transmise cu sunete diferite, în funcție de nivelul de risc. Anunțul a fost făcut de șeful Departamentul pentru Situații de Urgență ( ), Raed Arafat, care a explicat că schimbările fac parte dintr-un proces de modernizare aflat încă în desfășurare.

Despre ce este vorba

Potrivit oficialului, modificările privind sistemul de alertare nu sunt generate de un eveniment punctual sau de reacții recente, inclusiv cele apărute după transmiterea unei alerte în Capitală, ci reprezintă un proiect început în urmă cu câteva luni, realizat împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Implementarea tehnică depinde însă și de producătorii de telefoane, atât pentru sistemele Android, cât și pentru cele iOS, motiv pentru care procesul de actualizare ar putea necesita mai mult timp până la aplicarea completă la nivel național.

Patru niveluri de alertă, cu semnal sonor diferit

Noile modificări prevăd introducerea mai multor categorii de avertizare. Alerta de risc iminent și alerta extremă vor păstra sunetul RO-Alert standard, utilizat la nivel internațional pentru situațiile de pericol major.

Pentru alerta severă, autoritățile propun un sunet mai discret, asemănător unui mesaj SMS. Același tip de semnalizare sonoră ar urma să fie utilizat și pentru alerta privind copiii dispăruți.

O noutate o reprezintă alerta pentru siguranță publică, care va apărea doar pe ecranul telefonului, fără avertizare sonoră, măsură menită să protejeze persoanele aflate în situații de risc care ar putea încerca să își ascundă locația.

Actualizări ale telefoanelor și mesaje de interes public

Reprezentanții DSU recomandă utilizatorilor să își actualizeze sistemele de operare ale telefoanelor la cea mai recentă versiune, un proces care poate fi realizat online, direct din setările dispozitivului, pentru a permite funcționarea noilor opțiuni de alertare.

Estimările autorităților arată că majoritatea telefoanelor vor integra aceste modificări în perioada următoare, pe măsură ce actualizările software vor fi instalate.

De asemenea, prin introducerea alertelor mai puțin intruzive, autoritățile vor putea transmite și informații de interes public, cum ar fi mesajele de cod galben, care până acum erau disponibile exclusiv prin aplicația DSU.

În cazul unor avertizări de cod portocaliu, o parte dintre mesaje ar putea fi transmise sub forma alertelor severe, cu un sunet similar notificărilor SMS, în timp ce alertele care indică un pericol major vor continua să fie semnalate prin sunetul standard RO-Alert.