Uniunea Europeană introduce sistemul Entry/Exit pentru controlul la frontieră, iar România a finalizat deja implementarea acestuia la toate punctele externe. Schimbarea elimină ștampilele clasice din pașaport și aduce un mod diferit de verificare pentru anumite categorii de călători.

Ce presupune noul sistem Entry/Exit și cui se aplică

Începând cu 10 aprilie, Sistemul Entry/Exit (EES) funcționează la nivelul întregii Uniuni Europene, marcând o schimbare importantă în modul de gestionare a frontierelor externe. Autoritățile spun că sistemul vizează cetățenii din afara Uniunii care călătoresc pentru perioade scurte.

„Sistemul se aplică cetăţenilor statelor din afara Uniunii Europene care efectuează şederi de scurtă durată, de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile. EES înregistrează electronic datele de intrare şi ieşire, colectează date alfanumerice şi biometrice – imagine facială şi amprente digitale – şi calculează automat durata şederii legale”, explică .

Prin această schimbare, autoritățile renunță la ștampilarea manuală a documentelor de călătorie, însă drepturile de circulație rămân neschimbate pentru persoanele vizate.

Cum funcționează verificările și ce se schimbă la trecerea frontierei

La prima intrare în spațiul european, sistemul colectează date biometrice pentru crearea unui profil individual, care va fi utilizat la verificările ulterioare. Acest proces permite reducerea controalelor repetitive și scurtează durata verificărilor în punctele de .

„La prima trecere a frontierei sunt colectate datele biometrice necesare creării unui profil individual, urmând ca la călătoriile ulterioare verificarea să se realizeze doar în baza unui element biometric (amprentele sau imaginea facială), contribuind la reducerea timpilor de aşteptare.

Sunt exceptaţi de la prelevarea amprentelor copiii sub 12 ani, persoanele pentru care acest proces nu este posibil, precum şi titularii de permise de şedere sau vize de lungă durată emise de state membre ale Uniunii Europene.

În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile legale de intrare, accesul este permis şi înregistrat electronic, iar persoanele sunt informate cu privire la durata autorizată a şederii. În caz contrar, refuzul intrării este înregistrat în sistem şi comunicat”, subliniază autoritățile, potrivit Capital.

Implementarea etapizată în România a început în toamna anului trecut și s-a încheiat la începutul lunii martie, când sistemul a devenit complet funcțional.

Ce se întâmplă cu datele colectate și ce drepturi au călătorii

Datele introduse în sistem sunt păstrate doar pentru perioade limitate, în conformitate cu regulile europene privind protecția datelor personale. Autoritățile subliniază că persoanele vizate au acces la aceste informații și pot solicita corectarea sau ștergerea lor.

„Datele colectate sunt stocate pentru perioade limitate, în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, iar persoanele vizate beneficiază de drepturi privind accesul, rectificarea și ștergerea acestora.

Odată cu implementarea sistemului la nivel european, a fost eliminată ștampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a fi afectate drepturile de circulație existente”, a completat Poliţia de Frontieră.

Noul sistem contribuie la modernizarea și la o gestionare mai eficientă a fluxurilor de persoane, dar și la întărirea capacității de prevenire a infracționalității la frontiere.