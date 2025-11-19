B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Schimbări majore pentru pensionari. Ce îi așteaptă pe români, după ce împlinesc vârsta de 65 de ani

Ana Maria
19 nov. 2025, 14:40
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Schimbări majore pentru pensionari. Ce se întâmplă cu pensia angajaților la stat
  2. Există categorii care sunt exceptate de la noile reguli?
  3. Schimbări majore pentru pensionari. Cine mai poate cumula pensia cu salariul
  4. Până la ce vârstă vor mai putea munci pensionarii
  5. Schimbări majore pentru pensionari. Cum afectează aceste decizii sistemul public

Schimbări majore pentru pensionari. Guvernul condus de Ilie Bolojan a pus în dezbatere un proiect de lege care aduce schimbări importante pentru seniorii care au trecut de vârsta de 65 de ani. Documentul limitează atât dreptul la pensie, cât și posibilitatea de a munci în sistemul public.

Potrivit proiectului, angajații din sectorul bugetar care au ieșit la pensie nu vor mai putea cumula pensia întreagă cu salariul de la stat. Măsura este justificată, spun inițiatorii, prin necesitatea echilibrării cheltuielilor bugetare și eliminarea privilegiilor din sistem.

Schimbări majore pentru pensionari. Ce se întâmplă cu pensia angajaților la stat

Noua lege prevede că pensionarii angajați în instituții publice vor rămâne cu doar 15% din pensie, la care se adaugă salariul din sectorul public. Cei care nu acceptă această reducere pierd dreptul de a ocupa funcția.

„În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ordonatorii de credite/angajatorii au obligația de a înceta de drept contractele de muncă, raporturile de muncă sau de serviciu ale pensionarilor care nu și-au exprimat opțiunea”, se arată în document.

Cu alte cuvinte, pensionarii bugetari au două variante: acceptă reducerea pensiei la 15% sau vor fi concediați automat.

Există categorii care sunt exceptate de la noile reguli?

Da. Proiectul menține o serie de excepții prevăzute pentru anumite funcții și instituții. Legea nu se aplică pentru:

  • pensionarii din MAI

  • pensionarii din MApN

  • primari

  • deputați

  • șefii consiliilor județene

  • conducătorii unor instituții de stat numiți de Parlament

Aceștia vor putea încasa în continuare pensia întreagă + salariul complet, fără limitări.

Schimbări majore pentru pensionari. Cine mai poate cumula pensia cu salariul

Cumulul rămâne permis în mediul privat. Seniorii care aleg să lucreze la o firmă privată nu vor fi afectați de noile restricții și nu riscă reducerea pensiei, informează Cancan.

Până la ce vârstă vor mai putea munci pensionarii

Proiectul stabilește limitarea perioadei de activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare. Pensionarii vor putea munci maximum 5 ani după 65 de ani, ceea ce înseamnă că vârsta maximă de angajare va fi 70 de ani.

Documentul precizează clar cadrul legal:

”Art. VI (1) Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, ai societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, ai regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ teritoriale, ai societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și ai autorităților de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, a unei pensii de serviciu sau a unei decizii de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.”, potrivit documentului.

Schimbări majore pentru pensionari. Cum afectează aceste decizii sistemul public

Miza proiectului este eficientizarea resurselor publice și încurajarea reîncadrării tinerilor în instituții de stat. În același timp, măsura ar urma să reducă presiunea exercitată asupra bugetului de pensii.

