Schimbări radicale! Ce riscă agresorii care controlează banii partenerei și îi interzic să muncească. Află cum va interveni poliția

Ana Beatrice
31 oct. 2025, 17:53
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce schimbări aduce Legea nr. 26/2024 pentru protecția victimelor violenței domestice
  2. Ce clarifică noile modificări privind protecția victimelor
  3. Ce înseamnă violența economică

Parlamentul României propune modificări majore la legea ordinului de protecție, introducând conceptul de „violență economică”. Noile prevederi permit polițiștilor să intervină rapid atunci când bărbații controlează veniturile și resursele financiare ale partenerei.

Proiectul definește clar „violența economică” și stabilește sancțiuni pentru agresorii care restricționează accesul femeilor la bani. Modificările legislative sporesc protecția victimelor și facilitează intervenția autorităților în cazurile de abuz financiar domestic.

Ce schimbări aduce Legea nr. 26/2024 pentru protecția victimelor violenței domestice

Perioada ordinului de protecție provizoriu din Legea nr. 26/2024 ar putea fi extinsă de la cinci la zece zile, conform noilor propuneri. Polițiștii vor interveni din oficiu, fără ca victima să depună plângere, în cazurile în care se constată fapte de agresiune.

Scopul modificărilor este protejarea eficientă a victimelor violenței fizice, psihice și economice prin măsuri rapide și coerente. Noile clarificări elimină ambiguitățile privind rolul poliției, asigurând aplicarea corectă și promptă a ordinelor de protecție, potrivit fanatik.ro.

Ce clarifică noile modificări privind protecția victimelor

Ordinul de protecție provizoriu de cinci zile era prea scurt, iar legea nu acoperea toate tipurile de abuz existente. Lacunele din legislație le permiteau agresorilor să ignore ordinul fără repercusiuni, diminuând substanțial protecția reală a victimelor violenței domestice.

Noile propuneri recunosc abuzul digital și economic, atunci când agresorul controlează veniturile sau limitează accesul victimei la resurse. Abuzul economic creează dependență, împiedicând victima să muncească, să-și gestioneze salariul sau să dispună de mijloace proprii de trai.

Ce înseamnă violența economică

Violența economică include orice acțiune prin care agresorul controlează accesul victimei la bani, loc de muncă, educație sau bunuri personale. Acțiunile agresorului pot fi interzicerea muncii, confiscarea veniturilor, privarea de mijloace de trai sau crearea dependenței financiare a victimei.

Ordinul de protecție poate obliga agresorul să permită accesul victimei la resurse comune și să interzică vânzarea bunurilor pe durata ordinului. Modificările se inspiră din legislații europene eficiente, precum Spania și Danemarca, care au făcut progrese reale în combaterea violenței împotriva femeilor.

