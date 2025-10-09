B1 Inregistrari!
09 oct. 2025, 22:39
Sursa foto: Pixabay

„Școala altfel” și „Săptămâna Verde” a devenit prilej de plimbare pentru profesori.  Tot mai multe școli au început să organizeze excursii extravagante, unele chiar în străinătate, în timpul celor două săptămâni. În acest context, Ministerul Educației reamintește cadrelor didactice că scopul programelor „Școala altfel” și „Săptămâna Verde” este unul educativ, nu recreativ.

Cum a justificat directoarea unei școli din Cluj excursiile în străinătate

Inspectorul Școlar din Cluj a primit sesizări din partea mai multor părinți, potrivit cărora activitățile desfășurate în „Școala Altfel” au ajuns să fie mult prea costisitoare. Unele școli au organizat chiar și excursii în străinătate în timpul celor cinci zile dedicate învățământului alternativ.

„Pentru că interesul școlar al copiilor este de a-și continua studiile în străinătate și sunt foarte interesați să viziteze universități din străinătate, au mai fost organizate excursii în acest scop și în Italia”, a declarat Camelia Moldovan, Director Adjunct Colegiul „Emil Racoviţă”, pentru Știrile ProTV.

„Se întâmplă următorul lucru: În unitățile de învățământ există parteneriate nelalocul lor cu anumite agenții de turism. Am fost informat de părinți despre diverse situații, inclusiv despre organizarea unor excursii în Dubai sau în Las Vegas, cu costuri de 3.000-6.000 de euro, per elev”, a spus Șustag Zeno, fondatorul unei comunități online de elevi și părinți.

Ce reguli a impus Inspectoratul Școlar din Cluj pentru „Școala Altfel”

Pentru a pune capăt acestui fenomen în dezvoltare, Inspectoratul Școlar din Cluj a trimis unităților de învățământ înștiințări despre ce este și nu este permis în cadrul programelor „Săptămâna altfel” și „Săptămâna verde”.

„Directorii nu vor aproba cuprinderea în aceste săptămâni tematice a activităților de petrecere a timpului liber, din categoria excursiilor și a vizitelor în țară sau străinătate” și „Sunt interzise activitățile care implică costuri din partea părinţilor!”

„Săptămâna «Școala Altfel» nu este o săptămână de vacanță, este o săptămână de activități didactice. E greu să ne imaginăm că este necesară o excursie în străinătate pentru a aborda o temă din programa școlară pe care poți să o abordezi foarte bine în România”, a spus Sorin Ion, Secretar de Stat în Ministerul Educației.

Regulile țin cont și de faptul că orice cost ar putea restricționa accesul unor elevi la activitățile din program.

