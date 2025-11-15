Salvare miraculoasă în Scoția! Un câine a supraviețuit după ce a căzut aproximativ 30 de metri pe stâncile din peninsula Northmavine, Insulele Shetland. Iată cum s-a întâmplat totul!

Ce s-a întâmplat

Incidentul a avut loc joi dimineața. Totul a început când un câine din rasa Collie, pe nume Whisp, a căzut pe stâncile din peninsula Northmavine, în Insulele Shetland, Scoția. Patrupedul a rămas blocat pe o mică terasă stâncoasă, conform .

Proprietarul lui Whisp, speriat că nu își va putea salva prietenul blănos, a solicitat intervenția unei echipe de salvare în momentul în care și-a dat seama că nu putea ajunge în siguranță la câine.

„Remarcabil de nevătămat”

Așadar, în jurul orei 11:10, echipa HM Coastguard Orkney și Shetland a început operațiunea de salvare, dar panta abruptă a făcut imposibil accesul din partea mării.

Echipa a folosit echipamente speciale de frânghie timp de trei ore pentru a-l ridica pe Whisp în siguranță până în vârful stâncii. La ora 14:00, câinele a fost readus la stăpânul său, „remarcabil de nevătămat”.

Ce spune un membru al echipei de salvare

„Collie-ul de doi ani a fost văzut la aproximativ 30 de metri sub vârful stâncii, pe o terasă stâncoasă, ceea ce a făcut imposibil accesul de pe partea mării. Echipele noastre au montat echipamentele de frânghie și au trimis un tehnician să-l recupereze pe Whisp”, a declarat un membru al echipei de salvare.

„El a fost readus în siguranță la stăpânul său – remarcabil de nevătămat – și, după cum se vede în fotografiile noastre, pare foarte fericit să fie din nou alături de proprietarul său. Din fericire, totul s-a încheiat cu un final fericit pentru Whisp”, a mai adăugat acesta.

Rasa Collie

Collie este o rasă de câini inteligentă, devotată și energică, cunoscută pentru instinctul excelent de păstorire și blana spectaculoasă.

Câinii din această rasă sunt ușor de dresat, sensibili, afectuoși și foarte buni cu copiii. Collie se remarcă prin loialitate, eleganță și capacitatea de a crea o legătură strânsă cu familia, fiind ideali pentru cei activi și iubitori de animale.