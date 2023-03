Se anunță concurență serioasă pentru Netflix și Hbo Max / O nouă platformă de streaming a apărut în România

Netflix, Hbo Max și Disney Plus vor avea concurență serioasă de acum înainte. O nouă platformă de streaming a apărut în România, iar utilizatorii primesc o nouă veste bună.

Toate serviciile disponibile pe noua platformă sunt gratuite, iar cei care vor să o acceseze nu trebuie obligatoriu să aibă și un cont.

Este vorba despre TV5 Monde Plus, disponibilă free pe teritoriul României, potrivit

O nouă platformă de streaming a apărut în România

Platforma TV5 Monde Plus poate fi accesată gratuită și nu are nevoie de o înregistrare prealabilă. Aceasta are interfața și în limba română, iar printre conținuturile pe care le oferă se numără animații, filme, seriale, documentare, podcasturi, emisiuni de divertisment, conținut pentru tineret etc.

Numeroase filme și seriale sunt deja disponibile acolo, printre cele mai cunoscute numărându-se La fidelite, Toi&Moi, Lady Chatterley, Wilder, Mobile Home, Alice, La Guerre des sexes.

Aplicația TV5 Monde Plus poate fi accesată de pe orice dispozitiv conectat la Internet. Descărcarea este valabilă și de pe televizoarele smart, dar, și din Magazin Play.