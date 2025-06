Se anunță zile de foc în România! Cât costă în această perioadă un aparat de aer condiționat?

Urmează cel puţin două zile în care mercurul din termometre va indica 35-36 de grade Celsius la umbră, în sudul ţării. Cine se gândește la instalarea unui aer condiționat trebuie să ia în calcul creșterea prețurilor, precum și dificultatea cu care se găsesc persoane pricepute în montarea unui astfel de aparat de răcire.

Două aspecte extrem de importante în alegerea unui aparat de aer condiționat sunt puterea de răcire şi consumul de . Un aparat din clasa A trei plus poate consuma cu până la 50% mai puţină energie decât unul din clasa C sau D, potrivit .

„De obicei, aerele condiţionate pornesc de la 9000 de btu, iar cele mai mari sunt de obicei de 24000 de btu. În principiu pentru 50 de m2 undeva între 12000 si 18000 de btu”, a declarat Alex, lucrător comercial.

Este de așteptat ca prețul de instalare să crească

Însă, pentru mulți , prețul este cel care determină achiziția. Cel mai ieftin aparat de aer condiţionat, al cărui preț de vânzare este de 1.200 de lei, ajunge să-l coste pe proprietar 2.000 de lei, cu montare.

Pe lângă banii pe care îi necesită instalarea unui aparat de răcire, o altă problemă constă în dificultatea cu care sunt găsiți instalatorii. Unii dintre ei sunt disponibili pentru montare abia peste trei săptămâni.

„În zilele noastre caniculare, sub nicio formă nu mai putem trăi făr aer condiţionat ştiu cât de solicitantă este această perioadă aşa că am făcut o programare mai din timp şi nu am aşteptat foarte mult”, a spus un client.

Pe măsură ce vor începe zilele cu temperaturi caniculare, atât tariful, cât și perioada de așteptare pentru montarea aparatelor de aer condiţionat va creşte.