Primăria Municipiului București anunță măsuri în teritoriu ca trotuarele să nu mai fie ocupate de mașini și să fie redate pietonilor.

Măsuri în București pentru eliberarea trotuarelor de mașini

Astfel, muncitorii Administrației Străzilor pun stâlpișori și, unde e cazul, repară întreg trotuarul. În paralel, polițiștii locali sancționează șoferii care parchează pe trotuare și pe spațiul verde. Totul, la indicațiile primarului general, Ciprian Ciucu.

„Redăm trotuarele pietonilor, bucată cu bucată!

Fix în urmă cu o lună, la primul tur prin oraș cu echipa din PMB, primarul general Ciprian Ciucu a cerut foarte clar să nu mai vadă mașini parcate pe trotuare. „Puneți stâlpișori, dați amenzi, reparați! Nu vedem orașul de mașini!”.

Zis și făcut!

Administrația Străzilor și Poliția Locală a Municipiului București s-au mobilizat rapid. Până acum, au schimbat fața a zeci de zone. Acționează în echipă: oamenii legii securizează perimetrul vizat, muncitorii Administrației Străzilor pun stâlpișorii sau, după caz, repară întreg trotuarul.

✔️ Chiar azi au fost pusi stâlpișori la Academia Română și ✔️ la Sala Palatului;

✔️ Au fost eliberate trotuarele de pe Valter Mărăcineanu și ✔️ intersecția de la Cathedral Plaza (Str. Luterană & Berthlot),

✔️ Tot stâlpișori am pus pe străzile Ion Câmpineanu și Vasile Sion.

În paralel, polițiștii locali sancționează șoferii care parchează pe trotuare și pe spațiul verde, mai ales acolo unde în apropiere există locuri de # .

Politica edilului Capitalei este să scoatem incremental mașinile de pe trotuare.

Ce înseamnă asta? Că azi acționăm pe o stradă, mâine pe o altă stradă într-o zonă mai îndepărtată. În paralel, venim cu reparații și amenajări.

Efortul, din partea șoferilor, este minim, însă rezultatele, pentru noi toți, sunt spectaculoase!”, a transmis Primăria Municipiului Bucureşti, pe Facebook.