B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Se montează stâlpișori pe trotuarele din București. Primarul Ciprian Ciucu: „Nu vedem orașul de mașini…" (FOTO)

Traian Avarvarei
06 apr. 2026, 22:59
Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti / Facebook

Primăria Municipiului București anunță măsuri în teritoriu ca trotuarele să nu mai fie ocupate de mașini și să fie redate pietonilor.

Măsuri în București pentru eliberarea trotuarelor de mașini

Astfel, muncitorii Administrației Străzilor pun stâlpișori și, unde e cazul, repară întreg trotuarul. În paralel, polițiștii locali sancționează șoferii care parchează pe trotuare și pe spațiul verde. Totul, la indicațiile primarului general, Ciprian Ciucu.

„Redăm trotuarele pietonilor, bucată cu bucată!

Fix în urmă cu o lună, la primul tur prin oraș cu echipa din PMB, primarul general Ciprian Ciucu a cerut foarte clar să nu mai vadă mașini parcate pe trotuare. „Puneți stâlpișori, dați amenzi, reparați! Nu vedem orașul de mașini!”.

Zis și făcut!

Administrația Străzilor și Poliția Locală a Municipiului București s-au mobilizat rapid. Până acum, au schimbat fața a zeci de zone. Acționează în echipă: oamenii legii securizează perimetrul vizat, muncitorii Administrației Străzilor pun stâlpișorii sau, după caz, repară întreg trotuarul.

✔️ Chiar azi au fost pusi stâlpișori la Academia Română și ✔️ la Sala Palatului;
✔️ Au fost eliberate trotuarele de pe Valter Mărăcineanu și ✔️ intersecția de la Cathedral Plaza (Str. Luterană & Berthlot),
✔️ Tot stâlpișori am pus pe străzile Ion Câmpineanu și Vasile Sion.

În paralel, polițiștii locali sancționează șoferii care parchează pe trotuare și pe spațiul verde, mai ales acolo unde în apropiere există locuri de #parcarecuplată.

Politica edilului Capitalei este să scoatem incremental mașinile de pe trotuare.

Ce înseamnă asta? Că azi acționăm pe o stradă, mâine pe o altă stradă într-o zonă mai îndepărtată. În paralel, venim cu reparații și amenajări.

Efortul, din partea șoferilor, este minim, însă rezultatele, pentru noi toți, sunt spectaculoase!”, a transmis Primăria Municipiului Bucureşti, pe Facebook.

Tags:
Ultima oră
23:30 - Ce se va întâmpla dacă Lumina Sfântă nu va putea fi adusă de la Ierusalim. Ce soluție a găsit BOR
23:15 - Guvernul înăsprește controalele asupra exploatărilor din albiile râurilor. Ce schimbări pregătesc autoritățile
22:52 - „Abia așteptam să-l verific”: Bella Santiago a dezvăluit ce a găsit în telefonul lui Nicu Grigore
22:32 - Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor. Fiul Andreei Esca a părăsit emisiunea
22:26 - Misiunea Artemis II marchează un nou moment istoric. Astronauții au atins o distanță record față de Pământ. Cum se desfășoară misiunea
22:11 - Salarii de mii de euro în sezonul 2026! Croația oferă sume record pentru a atrage chelneri și bucătari
21:57 - Ce scuză are Metrorex de data aceasta ca să scumpească iar călătoriile cu metroul
21:47 - Controale masive ale Gărzii de Mediu împotriva braconajului piscicol în România. Ce au descoperit comisarii (VIDEO)
21:32 - Malaezia forțează apariția ploilor! Măsuri disperate din cauza caniculei de peste 37°C
21:18 - Donald Trump amenință: Întregul Iran ar putea fi distrus marți seară (VIDEO)