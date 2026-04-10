Se schiază și în aprilie. În unele zone din România, vremea pare desprinsă din plină iarnă, deși ne aflăm în pragul sărbătorilor pascale. Temperaturile scăzute și ninsorile recente au readus peisajul specific lunilor de iarnă.

Un exemplu clar este zona Băișoara din județul , unde stratul de zăpadă permite în continuare practicarea sporturilor de sezon.

Se mai poate schia acum la Băișoara?

La Buscat Resort, sezonul de schi continuă surprinzător chiar și înainte de Paște. Reprezentanții complexului au anunțat că, în noaptea precedentă, temperaturile au coborât până la -6 grade, iar pe pârtie s-a depus un nou strat de zăpadă.

Potrivit publicației , condițiile sunt foarte bune pentru schi, iar turiștii sunt invitați să profite de ultimele zile din sezon.

Se schiază și în aprilie. Care este programul și cât costă accesul

Administratorii domeniului schiabil au anunțat că instalațiile funcționează între orele 09:00 și 17:00.

Pentru această zi:

copiii au acces gratuit

adulții pot cumpăra un skipass de o zi la prețul de 129 de lei

Oferta este menită să atragă turiștii care vor să profite de condițiile excelente de pe pârtie.

Ce se întâmplă în perioada Paștelui

Ziua de vineri este dedicată schiului în condiții optime, însă, în weekend, activitatea va fi oprită, în contextul sărbătorilor pascale.

Reprezentanții resortului au anunțat că pârtiile vor fi redeschise începând de luni, când turiștii sunt așteptați să revină „cu energie nouă” pentru ultimele zile ale sezonului.