Locul unde se schiază, la această oră, în România. Urcările sunt gratuite pentru copii

Ana Maria
10 apr. 2026, 13:49
Cuprins
  1. Se mai poate schia acum la Băișoara?
  2. Se schiază și în aprilie. Care este programul și cât costă accesul
  3. Ce se întâmplă în perioada Paștelui

Se schiază și în aprilie. În unele zone din România, vremea pare desprinsă din plină iarnă, deși ne aflăm în pragul sărbătorilor pascale. Temperaturile scăzute și ninsorile recente au readus peisajul specific lunilor de iarnă.

Un exemplu clar este zona Băișoara din județul Cluj, unde stratul de zăpadă permite în continuare practicarea sporturilor de sezon.

Se mai poate schia acum la Băișoara?

La Buscat Resort, sezonul de schi continuă surprinzător chiar și înainte de Paște. Reprezentanții complexului au anunțat că, în noaptea precedentă, temperaturile au coborât până la -6 grade, iar pe pârtie s-a depus un nou strat de zăpadă.

Potrivit publicației Actual de Cluj, condițiile sunt foarte bune pentru schi, iar turiștii sunt invitați să profite de ultimele zile din sezon.

Se schiază și în aprilie. Care este programul și cât costă accesul

Administratorii domeniului schiabil au anunțat că instalațiile funcționează între orele 09:00 și 17:00.

Pentru această zi:

  • copiii au acces gratuit
  • adulții pot cumpăra un skipass de o zi la prețul de 129 de lei

Oferta este menită să atragă turiștii care vor să profite de condițiile excelente de pe pârtie.

Ce se întâmplă în perioada Paștelui

Ziua de vineri este dedicată schiului în condiții optime, însă, în weekend, activitatea va fi oprită, în contextul sărbătorilor pascale.

Reprezentanții resortului au anunțat că pârtiile vor fi redeschise începând de luni, când turiștii sunt așteptați să revină „cu energie nouă” pentru ultimele zile ale sezonului.

Pe lângă condițiile bune de schi, situația de la Băișoara este rezultatul unui episod meteo atipic pentru această perioadă, cu temperaturi scăzute și precipitații sub formă de ninsoare în zonele montane. Astfel de fenomene nu sunt frecvente în apropierea Paștelui, însă apar ocazional în anii cu variații climatice accentuate. Pentru turiști, acest lucru înseamnă o oportunitate rară de a combina atmosfera de primăvară cu activitățile specifice sezonului rece.

Citește și...
Elevii revin în bănci după Paște, dar nu toți au același program. Când termină fiecare clasă cursurile în 2026
Eveniment
Elevii revin în bănci după Paște, dar nu toți au același program. Când termină fiecare clasă cursurile în 2026
Meniul de Paște 2026 se reinventează. De la salată boeuf vegană la pască fără blat
Eveniment
Meniul de Paște 2026 se reinventează. De la salată boeuf vegană la pască fără blat
Schimbări majore la graniță începând de azi, 10 aprilie. Poliția de Frontieră anunță implementarea sistemului Entry/Exit
Eveniment
Schimbări majore la graniță începând de azi, 10 aprilie. Poliția de Frontieră anunță implementarea sistemului Entry/Exit
De ce apare inelul verde pe gălbenușul oului fiert. Cum putem preveni apariția acestuia
Eveniment
De ce apare inelul verde pe gălbenușul oului fiert. Cum putem preveni apariția acestuia
Poți vopsi ouăle în Vinerea Mare, dacă nu ai apucat să le vopsești în Joia Mare? Ce spune tradiția
Eveniment
Poți vopsi ouăle în Vinerea Mare, dacă nu ai apucat să le vopsești în Joia Mare? Ce spune tradiția
Mircea Lucescu a plecat pentru ultima dată de pe Arena Națională. Astăzi nu spunem „ADIO”, spunem „MULȚUMIM!” (GALERIE FOTO/VIDEO)
Eveniment
Mircea Lucescu a plecat pentru ultima dată de pe Arena Națională. Astăzi nu spunem „ADIO”, spunem „MULȚUMIM!” (GALERIE FOTO/VIDEO)
Newsweek: Amendă 2.500 lei dacă lași cărbunii de la grătar nestinși. Ce nu mai ai voie să lași în pădure după grătar?
Eveniment
Newsweek: Amendă 2.500 lei dacă lași cărbunii de la grătar nestinși. Ce nu mai ai voie să lași în pădure după grătar?
Mituri despre cozonac explicate de un cofetar. Adevărul despre dospire, drojdie și greșelile frecvente care îți pot strica aluatul
Eveniment
Mituri despre cozonac explicate de un cofetar. Adevărul despre dospire, drojdie și greșelile frecvente care îți pot strica aluatul
Detaliul care a impresionat pe toată lumea la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Ce a apărut pe scările bisericii unde a avut loc slujba (VIDEO)
Eveniment
Detaliul care a impresionat pe toată lumea la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Ce a apărut pe scările bisericii unde a avut loc slujba (VIDEO)
Maratonul solidarității, campania inițiată de DGASPC Sector 6, la final. 2200 de pachete cu bucate pascale ajung pe mesele celor defavorizați (VIDEO)
Eveniment
Maratonul solidarității, campania inițiată de DGASPC Sector 6, la final. 2200 de pachete cu bucate pascale ajung pe mesele celor defavorizați (VIDEO)
