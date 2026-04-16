România ar putea atrage aproximativ 150.000 de turiști suplimentar. Acest lucru ar genera venituri de circa 40 de milioane de euro pentru hoteluri și restaurante, potrivit unui comunicat al , notează Libertatea.

România, noul magnet turistic al Europei Centrale

Tot mai mulți turiști ar putea ocoli, în 2026, destinațiile din Asia și , orientându-se către opțiuni mai sigure din Europa Centrală. România se află printre țările care ar putea beneficia de acest trend. Litoralul Mării Negre și orașe precum București, Brașov, Cluj, Iași sau Sibiu se află în centrul atenției.

Cei mai mulți vizitatori sunt așteptați din Austria și Germania. În aceste țări crește interesul pentru vacanțe mai apropiate și mai accesibile, inclusiv în România sau Slovacia, potrivit sursei menționate. În paralel, Global Payments România estimează o creștere a utilizării plăților fără numerar în destinațiile turistice, pe fondul preferinței tot mai mari pentru soluții digitale. Piața terminalelor POS din din Europa Centrală ar putea avansa cu 6–8%. Hotelurile și pensiunile vor procesa un volum tot mai mare de tranzacții internaționale prin carduri și portofele mobile.

„Datele Global Payments arată o schimbare accelerată în comportamentul consumatorilor. În doar doi ani, plățile fără numerar au devenit standard în zonele turistice. Nu mai vorbim despre un avantaj competitiv, ci despre o necesitate pentru businessuri și antreprenori. Doar în sezonul de iarnă 2025–2026, în România s-au înregistrat peste două milioane de tranzacții electronice în restaurante și hoteluri, prin terminalele Global Payments”, a declarat Ionela Mitran, director de țară Global Payments România.

Cum schimbă conflictul din Orientul Mijlociu harta vacanțelor

Tensiunile generate de au evidențiat cât de vulnerabile pot deveni destinațiile turistice din zona Golfului Persic. Stațiuni și orașe populare precum Dubai, Abu Dhabi sau Doha își pierd treptat din atractivitate, pe fondul incertitudinii și al atacurilor din regiune. Impactul nu se oprește aici. Conflictul a dus la scumpirea carburanților, ceea ce a antrenat creșteri de prețuri la biletele de avion.

În paralel, companiile aeriene se confruntă cu dificultăți tot mai mari în asigurarea combustibilului necesar, afectând rutele și frecvența zborurilor. Chiar și așa, există o posibilă rază de stabilitate, în contextul în care negocierile pentru pace sunt în curs.