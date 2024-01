Sebastian Burduja respinge acuzațiile că România ar avea cea mai costisitoare schemă de plafonare: „Sectorul energetic a contribuit cu peste 40 de miliarde de lei la bugetul de stat” (VIDEO)

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a respins într-o intervenție pentru B1 TV ideea că România ar avea cea mai costisitoare schemă de plafonare a prețurilor la energie din UE sau că nu a discutat cu Comisia Europeană despre aceasta, așa cum au scris jurnaliștii de la .

Sebastian Burduja, despre schema de plafonare

Sebastian Burduja a spus despre acest subiect că este o afirmație care nu este bazată pe argumente clare, având în vedere că sectorul energetic a contribuit cu peste 40 de miliarde de lei la bugetul de stat, în timp ce schema de plafonare a costat statul 23 de miliarde de lei:

„Nu am văzut o statistică oficială europeană cât costă schemele de compensare-plafonare. Ce vă pot spune este că dacă în România au venit la decontat undeva la 23 de miliarde de lei, sectorul energetic a contribuit cu peste 40 de miliarde de lei la bugetul de stat. Deci, din profiturile excepționale ale companiilor din energie, din dividentele companiilor cu capital majoritar de stat, din toate condițiile acestei crize energetice pe care România a traversat-o au venit mult mai mulți bani la bugetul de stat decât au fost plătiți pentru aceste compensări.

Deci, nu știu pe ce s-ar baza afirmația că am avea schemă cu un nivel deosebit. Avem o corespondență cu Comisia Europeană. Și eu am fost la Buruxelles, m-am văzut cu comisari europeni. Noi am compensat întreg mediul privat, nu anumiți consumatori industriali sau noncasnici. Nu se poate pune problema unei dificultăți în a argumenta acest sprijin pe care România l-a acordat întregii economii, așa cum foarte multe state europene au făcut-o și o fac în continuare.

Acţiuni de control la companiile din domeniu

Noi am sprijinit și consumatorul casnic, românul de rând și există acele praguri de consum, unde plătim prețuri diferențiate, și la consumatorii noncasnici se aplică aceste măsuri prin care am sprijinit activitatea economică și i-am încurajat să fie competitivi la nivel european și pe de altă parte am promovat și ideea de eficiență energetică. La un consum mai mic prețul pe care îl plătim este mai mic per KWh”.

La finalul anului 2023, Sebastian Burduja că schema de plafonare-compensare a facturilor la energie și gaze nu se va schimba, iar prețurile nu vor crește, ba chiar e posibilă . Acesta a mai precizat că în prezent sunt în desfășurare 170 de acțiuni de control la companii din domeniu, pentru a se vedea dacă respectă legislația.