Ouăle scrambled ( ) reprezintă un preparat simplu, rapid și gustos, însă secretul consistenței acestora constă în tehnică. Câțiva bucătari au dezvăluit ce fac ei pentru a obține niște ouă scrambled cât mai pufoase.

O textură perfectă

Ouăle perfecte trebuie să fie catifelate, pufoase și cu o consistență uniformă a brânzei, spun bucătarii. Alex Mobsby, chef la Ritz-Carlton Dallas, descrie textura ca „ușoară, pufoasă, asemenea unei perne”. Shane Alba, chef la Hartley Kitchen & Cocktails, adaugă că ouăle trebuie să aibă bucăți medii, fără părți gătite prea tare, conform Click.

Pentru a obține asemenea rezultate, trebuie să evităm căldura prea mare. Ouăle gătite rapid devin cauciucate și neplăcute la gust. Mai mult, atunci când le gătim trebuie să le amestecăm constant. Mișcările ușoare ajută la obținerea unei texturi aerate și uniforme.

Ce ouă folosim și cum le gătim

Bucătarii recomandă să folosim ouăle proaspete, de la ferme locale și crescute liber.

Iată cum le gătim:

Amestecă bine gălbenușul cu albușul înainte de a pune ouăle în tigaie. Poți folosi furculița, telul sau chiar bețișoare de bucătărie.

Folosește o tigaie antiaderentă, la foc mic. Tigaia trebuie să fie proporțională cu cantitatea de ouă.

Gătirea cu unt adaugă gust și cremozitate; dacă folosești ulei, avocado este recomandat datorită punctului său de fum ridicat.

Folosește o spatulă sau lingură de lemn și amestecă ușor de la margini spre centru până când ouăle sunt abia setate.

Alte sfaturi utile

Pentru a lua un mic-dejun perfect, atât din punct de vedere al texturii, dar și al gustului, reține următoarele sfaturi practice: