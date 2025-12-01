Secretul unei supe de găluște perfecte! Iată despre ce este vorba

O supă de găluște reușită nu este doar o rețetă, este o întoarcere la gusturile copilăriei. Pentru găluște pufoase, delicate și uniforme, este nevoie de câteva reguli esențiale pe care cei mai mulți le ignoră. Iată cum obții supa perfectă!

Despre cantități

Secretul unei supe de reușite începe cu o etapă pe care multe gospodine o omit: cântărirea ouălor. Pentru un rezultat constant, ouăle trebuie cântărite cu tot cu coajă. Astfel, obții proporțiile exacte pentru compoziția de găluște, conform Click.

Pentru o oală de aproximativ cinci litri de supă se folosesc, de regulă, două ouă medii.

La fel de important este și grișul, ingredientul care dă structura găluștelor. Cantitatea ideală este puțin mai mică decât greutatea totală a ouălor, aproximativ cu 10 grame mai puțin. Această finețe culinară garantează o textură delicată și evită transformarea găluștelor în bile tari sau sfărâmicioase.

Compoziția perfectă

După cântărirea ingredientelor, în castron se adaugă un praf de sare grunjoasă, iar ouăle se bat energic timp de 1-2 minute, până când capătă o consistență omogenă și ușor aerată.

Grișul se încorporează treptat, în trei etape, pentru a evita formarea cocoloașelor. Compoziția se omogenizează apoi încă un minut, pentru a activa glutenul care va ține găluștele frumos legate.

Cum se fac găluștele

În funcție de preferință, găluștele pot fi modelate cu o linguriță sau o jumătate de linguriță. Ele se pun una câte una în supa fierbinte, având grijă ca lichidul să nu clocotească excesiv. Fierberea lentă este esențială pentru ca găluștele să crească uniform și să rămână pufoase.

După aproximativ 10 minute, găluștele se întorc cu grijă, se acoperă oala și se mai lasă la fiert încă 5 minute. Rezultatul: găluște ușoare, aerate, care se topesc în gură.

Un plus de savoare

Pentru un plus de savoare, unii bucătari adaugă fâșii de ou, legume bine strecurate sau mici accente tradiționale care transformă supa într-un preparat complet. La final, pătrunjelul proaspăt tocat aduce o notă de prospețime și completează perfect gustul bogat al supei.