B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Secretul unei supe de găluște perfecte! Iată despre ce este vorba

Secretul unei supe de găluște perfecte! Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
01 dec. 2025, 14:21
Secretul unei supe de găluște perfecte! Iată despre ce este vorba
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Despre cantități
  2. Compoziția perfectă
  3. Cum se fac găluștele
  4. Un plus de savoare

O supă de găluște reușită nu este doar o rețetă, este o întoarcere la gusturile copilăriei. Pentru găluște pufoase, delicate și uniforme, este nevoie de câteva reguli esențiale pe care cei mai mulți le ignoră. Iată cum obții supa perfectă!

Despre cantități

Secretul unei supe de găluște reușite începe cu o etapă pe care multe gospodine o omit: cântărirea ouălor. Pentru un rezultat constant, ouăle trebuie cântărite cu tot cu coajă. Astfel, obții proporțiile exacte pentru compoziția de găluște, conform Click.

Pentru o oală de aproximativ cinci litri de supă se folosesc, de regulă, două ouă medii.

La fel de important este și grișul, ingredientul care dă structura găluștelor. Cantitatea ideală este puțin mai mică decât greutatea totală a ouălor, aproximativ cu 10 grame mai puțin. Această finețe culinară garantează o textură delicată și evită transformarea găluștelor în bile tari sau sfărâmicioase.

Compoziția perfectă

După cântărirea ingredientelor, în castron se adaugă un praf de sare grunjoasă, iar ouăle se bat energic timp de 1-2 minute, până când capătă o consistență omogenă și ușor aerată.

Grișul se încorporează treptat, în trei etape, pentru a evita formarea cocoloașelor. Compoziția se omogenizează apoi încă un minut, pentru a activa glutenul care va ține găluștele frumos legate.

Cum se fac găluștele

În funcție de preferință, găluștele pot fi modelate cu o linguriță sau o jumătate de linguriță. Ele se pun una câte una în supa fierbinte, având grijă ca lichidul să nu clocotească excesiv. Fierberea lentă este esențială pentru ca găluștele să crească uniform și să rămână pufoase.

După aproximativ 10 minute, găluștele se întorc cu grijă, se acoperă oala și se mai lasă la fiert încă 5 minute. Rezultatul: găluște ușoare, aerate, care se topesc în gură.

Un plus de savoare

Pentru un plus de savoare, unii bucătari adaugă fâșii de ou, legume bine strecurate sau mici accente tradiționale care transformă supa într-un preparat complet. La final, pătrunjelul proaspăt tocat aduce o notă de prospețime și completează perfect gustul bogat al supei.

Tags:
Citește și...
Incident grav la metrou. Medicii au intervenit să resusciteze o persoană. Circulația trenurilor, afectată
Eveniment
Incident grav la metrou. Medicii au intervenit să resusciteze o persoană. Circulația trenurilor, afectată
„Cam așa ar trebui să fie de 1 Decembrie…” Comentariul lui CTP după parada de Ziua Națională
Eveniment
„Cam așa ar trebui să fie de 1 Decembrie…” Comentariul lui CTP după parada de Ziua Națională
S-a aflat cine este femeia misterioasă cu pălărie galbenă și adidași, surprinsă în primul rând la parada de 1 Decembrie. A atras toate privirile cu ținuta sa (FOTO)
Eveniment
S-a aflat cine este femeia misterioasă cu pălărie galbenă și adidași, surprinsă în primul rând la parada de 1 Decembrie. A atras toate privirile cu ținuta sa (FOTO)
Hubert Thuma, de Ziua Națională: „Nu vom înceta să rămânem la fel – o Românie liberă, puternică, sănătoasă, unită, o Românie care își păstrează valorile, credința, tăria, tradițiile” (FOTO)
Eveniment
Hubert Thuma, de Ziua Națională: „Nu vom înceta să rămânem la fel – o Românie liberă, puternică, sănătoasă, unită, o Românie care își păstrează valorile, credința, tăria, tradițiile” (FOTO)
Un tânăr din București câștiga 6.000 € lunar. Iată ce meserie de tradiție are
Eveniment
Un tânăr din București câștiga 6.000 € lunar. Iată ce meserie de tradiție are
Doliu în lumea televiziunii. Fostul director de știri al B1TV, Mihai Stegerean, a murit!
Eveniment
Doliu în lumea televiziunii. Fostul director de știri al B1TV, Mihai Stegerean, a murit!
Două cutremure au zguduit România, în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Eveniment
Două cutremure au zguduit România, în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Ministrul Culturii: „Împreună putem construi un viitor cultural mai puternic, mai viu și pe deplin demn de România”
Eveniment
Ministrul Culturii: „Împreună putem construi un viitor cultural mai puternic, mai viu și pe deplin demn de România”
A început parada militară la Arcul de Triumf. Momentul în care Nicușor Dan a salutat Garda de Onoare. Este pentru prima oară când participă la această ceremonie în calitate de șef al statului (VIDEO)
Eveniment
A început parada militară la Arcul de Triumf. Momentul în care Nicușor Dan a salutat Garda de Onoare. Este pentru prima oară când participă la această ceremonie în calitate de șef al statului (VIDEO)
CJ Ilfov oferă seniorilor aparate auditive gratuite, prin programul „Ilfov te aude”. Dumitrache: „Avem o tradiție de implementare a acestor programe sociale” (VIDEO, FOTO)
Eveniment
CJ Ilfov oferă seniorilor aparate auditive gratuite, prin programul „Ilfov te aude”. Dumitrache: „Avem o tradiție de implementare a acestor programe sociale” (VIDEO, FOTO)
Catalin Drula
Ultima oră
14:52 - Suveraniștii au uitat de patriotism. Au huiduit pe imnul național (VIDEO)
14:49 - Incident grav la metrou. Medicii au intervenit să resusciteze o persoană. Circulația trenurilor, afectată
14:40 - „Cam așa ar trebui să fie de 1 Decembrie…” Comentariul lui CTP după parada de Ziua Națională
14:11 - S-a aflat cine este femeia misterioasă cu pălărie galbenă și adidași, surprinsă în primul rând la parada de 1 Decembrie. A atras toate privirile cu ținuta sa (FOTO)
13:55 - Hubert Thuma, de Ziua Națională: „Nu vom înceta să rămânem la fel – o Românie liberă, puternică, sănătoasă, unită, o Românie care își păstrează valorile, credința, tăria, tradițiile” (FOTO)
13:44 - Un tânăr din București câștiga 6.000 € lunar. Iată ce meserie de tradiție are
13:40 - Incidentul de la Alba Iulia, explicat: Cine sunt „Lupii Tricolori” și de ce nu îl plac pe Călin Georgescu
13:40 - Doliu în lumea televiziunii. Fostul director de știri al B1TV, Mihai Stegerean, a murit!
13:36 - Când a descoperit-o Mihai Trăistariu pe Theo Rose: „I-am prezis o carieră. Acum e vedetă, nu mai are nevoie de duet cu mine”
12:58 - Mihai Bendeac a povestit cum era să se ia la bătaie cu Gabi Tamaș: „Și-a dat tricoul jos, mi l-am dat și eu!”