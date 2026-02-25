B1 Inregistrari!
Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă

Ana Beatrice
25 feb. 2026, 13:18
Sursa foto: Primăria Sectorului 3

Primăria Sectorului 3 a extins in ultimii ani rețeaua de baze sportive de cartier, cu acces gratuit, astfel încât mișcarea sa fie o opțiune reala pentru cat mai mulți oameni, în special copii, aproape de casa. Vorbim despre zeci de terenuri dedicate sporturilor de echipă și individuale, folosite zilnic, în special după-amiaza și în weekend, când capacitatea maximă este frecvent atinsă.

Bazele sportive răspund uneia dintre cele mai acute probleme de sănătate publică din România: obezitatea și bolile cardiovasculare. Cu o rețea extinsă de terenuri de sport cu acces gratuit, Sectorul 3 devine un exemplu de bune practici în promovarea unui stil de viață activ și sănătos la nivel urban.

Sursa foto: Primăria Sectorului 3

Cifre oficiale îngrijorătoare pentru România

Conform Atlasului Mondial de Obezitate 2025 și datelor Colegiului Medicilor din România, prevalența obezității în țara noastră este de 22,5%, ceea ce înseamnă aproximativ 4 milioane de români care suferă de obezitate. Situația devine și mai îngrijorătoare când privim tabloul complet: 70% dintre adulți au un indice de masă corporală crescut (fie supraponderali, fie obezi), iar proiecțiile arată că până în 2030 peste 10 milioane de români vor avea probleme cu greutatea.

Obezitatea și bolile cardiovasculare sunt strâns legate. Studiile arată că persoanele obeze au de până la 80 de ori mai multe șanse să dezvolte diabet zaharat de tip 2, care la rândul său este un factor major de risc pentru bolile cardiovasculare. Grăsimea în exces duce la hipertensiune arterială sau insuficiență cardiacă. România înregistrează o rată de mortalitate prin boli cardiovasculare de 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene.

Sursa foto: Primăria Sectorului 3

O infrastructură pentru sănătate

In tot acest context, bazele sportive de cartier pe care le-am construit reprezintă  infrastructura care ajuta concret la prevenirea obezității, la reducerea riscului cardiovascular si la îmbunătățirea stării generale de sănătate. Impactul e cu atât mai mare cu cat terenurile sunt aproape, pot fi folosite spontan si nu presupun abonamente, programări sau costuri recurente. Vorbim de zeci de terenuri de fotbal, baschet, volei, tenis de câmp, de picior sau de masă, în zonele Unirii, Vitan, Parcul IOR, Parcul Teilor, Drumul Lunca Bisericii, Drumul Lunca Cetății, Drumul Lunca Vișagului sau Drumul Gura Badicului.

Sursa foto: Primăria Sectorului 3

Continuam extinderea rețelei

Pentru a răspunde cererii ridicate, avem în lucru încă două baze sportive, pe Șoseaua Gării Cățelu și pe Bulevardul Energeticienilor. Obiectivul este simplu: sa creștem capacitatea și să menținem accesul gratuit, astfel încât infrastructura sportivă sa rămână o soluție folosita zi de zi.

