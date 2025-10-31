Șef nou la conducerea Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București (DGJMB). Colonelul Toma Marius Cezar a fost numit pe postul rămas vacant de la finalul lunii august.

Începând de sâmbătă, 1 noiembrie, colonelul Toma Marius Cezar va prelua funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Cu alte cuvinte, Jandarmeria București va avea un șef nou. Colonelul Toma va prelua poziția care a rămas vacantă după numirea general-maiorului Cătălin Stegăroiu în funcția de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române.

Postul de director general al este vacant de la finalul lunii august.

Colonelul Toma Marius Cezar a ocupat, până la noua numire, funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.

„Decizia de împuternicire a acestuia a fost luată în urma unui proces de analiză început anterior, proces care a vizat evaluarea mai multor aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea actului de comandă la nivelul Jandarmeriei Capitalei”, se arată într-un comuniat emis de Jandarmeria Română.

Jandarmeria l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ Colectiv

Organizatorul marșului comemorativ care marcat zece ani de la tragedia din a fost amendat. Jandarmeria l-a sancționat cu 3.000 de lei pentru că evenimentul ar fi depășit ora 23.00, la care trebuia să se încheie. Câteva sute de persoane s-au adunat, joi, la ora 18.00, în Piaţa Universităţii, de unde au plecat în marş către fostul club. Manifestanţii au purtat bannere cu mesaje precum precum „Corupţia încă ucide”, „10 ani de la Colectiv şi niciun spital pentru marii arşi”, „#Colectiv65”.

Conform clip postat pe Facebook, Marian Rădună, organizatorul manifestației a fost abordat de reprezentanții Jandarmeriei și a fost sancționat. Jandarmii au apreciat că cele aproximativ 25 de persoane care aflau în fața clubului Colectiv, după ora 23.00, continuau marșul.

„În calitate de organizator, acesteia i s-a pus în vedere faptul că la ora 23.00, activitatea sa a fost depășită. Nu a luat măsuri pentru închiderea adunării publice la care mai participau aproximativ 25 de persoane și a meționat că îmi asum, fiind filmat cu camera din dotare când a spus acest lucru”, se arată în procesul verbal de sancționare.

Marian Rădună a explicat că marșul pentru care primise autorizație se încheiase de mult. Cei rămași în fața clubului participau la o activitate comemorativă. Legea nu prevede că o astfel de activitate are nevoie de autorizare. De altfel, după aplicarea amenzii, jandarmii le-au permis celor prezenți să rămână, fără să specifice o oră limită.

Explicațiile Jandarmeriei după incident

Jandarmeria Română a transmis, vineri 31 octombrie, un comunicat, referitor la :

„Având în vedere situația creată la evenimentul desfășurat seara trecută în memoria victimelor de la Colectiv, Jandarmeria Română are obligația morală de a face următoarele precizări: Jandarmeria Română respectă și protejează dreptul cetățenilor de a participa la adunările publice, mai ales când este vorba de adunări comemorative, așa cum a fost cazul evenimentului de ieri. În acest sens, efectuăm constant activități de pregătire ale colegilor din operativ pentru a găsi permanent posibilități de îmbunătățire a relaționării în astfel de situații, scopul fiind respectarea legii și protejarea oamenilor. Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică. Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor. În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic. În consecință, la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române s-au dispus de urgență verificări privind modul de aplicare a sancțiunii contravenționale, urmând a se analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii. Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost și rămâne alături de toți cei afectați de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenți la fața locului, oferind sprijin autorităților și victimelor. De-a lungul anilor, instituția a sprijinit și a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment. Transmitem sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii. Jandarmeria Română garantează că, în urma verificărilor aflate în desfășurare, vor fi dispuse toate măsurile legale care se impun, în spiritul respectării legii, al echității și al respectului față de cetățeni.”

Șef nou la Jandarmerie. General-maiorul Alin Mastan a prezentat scuze publice

Șeful Jandarmeriei Române a prezentat scuze publice după ce organizatorul marșului Colectiv a fost amendat.