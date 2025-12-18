Președinta Curții de Apel București aduce în spațiul public acuzații extrem de serioase privind presupuse intervenții într-un dosar penal cu miză politică. Judecătoarea Liana Arsenie susține că ar fi fost supusă unor presiuni directe din partea unei procuroare DNA, în prezent activă la Parchetul European.

Ce acuzații formulează președinta Curții de Apel București

Judecătoarea Liana Arsenie afirmă că o fostă procuroare , actualmente subordonată Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European, ar fi încercat să influențeze soluția unui dosar penal. Potrivit declarațiilor sale, cazul o viza pe Lia Olguța Vasilescu, fost primar al municipiului Craiova, cercetată la acel moment pentru fapte de corupție.

a precizat că procuroarea Elena Grecu, pe atunci activă în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, ar fi venit personal în biroul său. Scopul întâlnirii ar fi fost solicitarea declinării competenței dosarului către Înalta Curte de Casație și Justiție, fapt ce ar fi schimbat instanța competentă.

Cum descrie judecătoarea momentul presupusei intervenții

Liana Arsenie susține că a refuzat ferm orice tentativă de influențare și că reacția sa a fost una categorică, considerând gestul inacceptabil pentru un magistrat. Ea afirmă că presiunile nu s-ar fi oprit la nivelul discuției private, ci ar fi continuat inclusiv în sala de judecată.

„Scopul vizitei a fost de a pretinde o soluție. Pentru mine, e un moment de referință al carierei mele; nu am mai fost pusă în această ipostază nici înainte, nici după. Doamna procuror s-a prezentat la birou și mi-a spus ce soluție trebuie să dau! Este șocant pentru un judecător care este liber.

Au fost niște presiuni enorme, care au continuat și a doua zi, în ședința de judecată. Nevoia doamnei procuror de a obține declinarea dosarului către ICCJ… Doamna procuror refuza să se supună deciziilor președintelui de ședință.

Este exclusă o astfel de intervenție din partea oricărui magistrat. Soluția se pronunță de completul de judecată. Am semnalat cazul conducerii Curții de Apel București. O colegă m-a avertizat că voi vedea eu ce voi păți”, a spus Liana Arsenie, într-o intervenție telefonică la România TV.

Președinta Curții de Apel București a mai afirmat că nu ar fi fost un caz izolat în cariera sa, susținând că a mai fost pusă în situații similare, relatează Adevărul.

Incidentul ar fi avut loc într-un dosar deschis în anul 2016, care a fost clasat patru ani mai târziu, în 2020. Cauza o viza pe Lia Olguța Vasilescu, acuzată că ar fi solicitat sponsorizări pentru un ONG, sub pretextul reabilitării fațadelor din Craiova.

Cum s-a încheiat dosarul Liei Olguța Vasilescu

a fost cercetată pentru folosirea influenței, luare de mită și spălare de bani, acuzațiile vizând presupuse foloase obținute ilegal. În final, procurorul de caz a dispus clasarea dosarului, invocând lipsa probelor care să susțină acuzațiile formulate.

Ancheta a concluzionat că nu existau dovezi conform cărora primarul „ar fi condiționat derularea în bune condiții a contractelor de Primăria Craiova de efectivitatea sponsorizărilor”.