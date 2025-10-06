George Niculescu, șeful ANRE, se declară nemulțumit de informațiile negative referitoare la piața de energie electrică. Cu toate acetea, instituția pe care o conduce este caracterizată printr-o lipsă totală de transparență.

George Niculescu, mandat caracterizat prin lipsa de transparență

Șeful ANRE iese foarte rar în public, în , ca să comunice noutățile de interes pentru consumatorii români. George Niculescu preferă doar anumite emisiuni de televiziune, de nișă, și conferințele de specialitate, plătite, în care se întâlnește doar cu experții în domeniu. Lipsa de transparență explică și percepția negativă pe care majoritatea românilor o au despre ANRE și măsurile pe care le adoptă.

În ciuda absenței sale în spațiul public, șeful ANRE acuză știrile apocaliptice despre piața de electricitate. În opinia sa, deși nu mișcă un deget pentru a clarifica lucrurile, comunicarea publică despre sectorul energetic are nevoie de „puţină ordine”. Niculescu a făcut o declarație pe acest subiect în cadrul unei… conferințe de specialitate.

„Împreună ar trebui să facem puţină ordine în ceea ce înseamnă comunicare publică. De o scurtă perioadă de timp vedem că toate mesajele care sunt în spaţiul public sunt apocaliptice şi, în afară de câţiva stropi de ploaie afară, nu am văzut mare lucrul să se întâmple. De la blackout-uri anunţate că se vor întâmpla iminent sau în 2026, până la facturi triplate şi cel mai mare preţ la energie electrică din lume, sunt nişte lucruri care, oricât de mult am vorbi noi de indicatori de performanţă, de stocare şi de faptul că autoritatea de reglementare a tăiat tarifele de distribuţie pentru cantitatea de energie stocată şi celelalte tarife şi taxe, oricât de mult am vorbi despre reglementări moderne cum ar fi market maker-ul şi aşa mai departe, spaţiul public, atâta timp cât este invadat de aceste fake news, într-un mod repetat şi organizat, nu o să facă altceva decât…Credibilitatea acestor declaraţii pe care le facem pe lucruri care sunt super tehnice, aceasta credibilitate o să fie supusă în continuare unui atac, într-un mod foarte consecvent”, a spus George Niculescu.

Șeful ANRE cere ordine în comunicarea publică

Dacă informațiile despre blackout pot fi puse în categoria speculațiilor, în schimb, cele privind sunt cât se poate de reale și confirmate de numeroși lideri politici, în frunte cu președintele Nicușor Dan. Numeroși români plătesc prețuri de două – trei ori mai mari decât înainte de liberalizare. Iar explicațiile autorităților sunt departe de a justifica .

George Niculescu cere ordine în comunicarea publică în condițiile în care instituția pe care o conduce dă dovadă de opacitate totală. Declarațiile despre tarifele percepute, despre situația sistemului energetic românesc, justificarea scumpirilor sau despre măsurile propuse pentru reducerea costurilor lipsesc cu desăvâșire din discursul său.

„Cred că, în primul şi în primul rând, ca în orice gospodărie, trebuie să facem ordine în această comunicare publică. Ca şi acasă, dacă uiţi unde îţi pui, nu ştiu, sticla de ulei şi pe toate rafturile alea e o harababură, o să-ţi vină greu să o găseşti. Nu plătim cel mai mare preţ la energie electrică din lume, nici din Europa, nici din galaxie. Ca să fie foarte clar, nu cred că o să avem blackout iminent (pană de curent majoră, n.r.). Nu ştiu, iarăşi, ce înseamnă iminent, dacă vorbim de el şi-l poziţionăm în 2026, iminenţa asta cred că dispare…”, a mai spus George Niculescu.

George Niculescu incapabil să explice explozia facturilor

Deși vorbește despre datoria celor care ar trebui să explice care este situația pe piața de energie electrică, șeful ANRE nu se consideră responsabil. În plus, abordarea sa este total neserioasă, în condițiile exploziei prețurilor la energia electrică pentru consumatorii casnici. Poate că românii nu plătesc cele mai mari prețuri din lume. Însă, comparațiile cu consumatorii din Mexic, din Chile sau din orice altă țară exotică, nu îi încălzesc.

„Este şi datoria unora dintre noi, din instituţii publice, poate şi din piaţă – să iasă şi să explice dacă, într-adevăr, în România este cel mai mare preţ la energie electrică din lume sau din Europa. Au furnizorii din România cel mai mare preţ la energie electrică pentru consumatorul casnic sau non-casnic din lume? A verificat cineva factura unui consumator casnic din Mexic, spre exemplu, sau din Chile, să vadă cât plăteşte? Putem să afirmăm lucrurile astea cu nonşalanţă fără să ni se întâmple nimic? Dacă vin şi spun eu că avem cel mai mic mic preţ la energie din lume, verifică cineva această afirmaţie?”, a adăugat George Niculescu conform Profit.ro.

În condițiile măsurilor de austeritate adoptate de actualul guvern, a creșterii de taxe și impozite, concomitent cu tăierile salariale și de pensii, amenințările cu concedierile colective, pentru consumatorii români este total irelevant cât plătește la energia electrică un cetățean străin.

Pentru români sunt mai relevante și mai importante motivele pentru care prețurile au explodat, odată cu liberalizarea, în condițiile în care ANRE și Ministerul Energiei nu au făcut nimic pentru a-i proteja pe consumatori. Cu George Niculescu la conducere s-a dovedit incapabilă și total ineficientă în adoptarea unor reglementări care să interzică operatorilor din piață să profite de pe urma consumatorilor.