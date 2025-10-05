B1 Inregistrari!
Șeful DNA răspunde criticilor lui Nicușor Dan: „Am dus lupta anticorupție în mod echilibrat. Am avut cazuri de mare importanță"

Șeful DNA răspunde criticilor lui Nicușor Dan: „Am dus lupta anticorupție în mod echilibrat. Am avut cazuri de mare importanță”

Traian Avarvarei
05 oct. 2025, 21:39
Șeful DNA răspunde criticilor lui Nicușor Dan: „Am dus lupta anticorupție în mod echilibrat. Am avut cazuri de mare importanță”
Marius Voineag, șeful DNA, a reacționat după ce a fost criticat de președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce declarase Nicușor Dan despre activitatea DNA
  2. Cum a apărat Marius Voineag activitatea DNA

Șeful DNA îi răspunde lui Nicușor Dan. Marius Voineag respinge acuzațiile președintelui și spune că instituția pe care o conduce a avut rezultate importante în ultimii doi ani. Reacția lui Voineag vine după ce șeful statului s-a arătat nemulțumit de activitatea DNA și a Parchetului General.

Ce declarase Nicușor Dan despre activitatea DNA

Luna trecută, într-un interviu pentru TVR, președintele Nicușor Dan a declarat că nu e mulțumit de activitatea procurorului general și a șefului DNA, pentru că aceste Parchete au „o problemă de management”.

„N-am închis dosarul Revoluției, sunt mari dosare de corupție care s-au prescris. Aici trebuie să ne uităm nu la categoria în ansamblu a magistraților, în opinia mea, trebuie să ne uităm la șefii de parchete. E o problemă de management, câte resurse alocăm pentru niște chestiuni importante pentru societate. Eu am fost printre cei care am criticat tot timpul managementul Parchetului general și al parchetelor speciale, cum ar fi DNA”, a spus Nicușor Dan atunci.

Întrebat dacă, atunci când vor expira mandatele șefilor de la Parchetul General, DNA și DIICOT, va face alte numiri, președintele a răspuns: „Eu nu sunt deloc mulțumit de procurorul general și șeful DNA. Am spus asta de mai multe ori, mențin”.

De altfel, Nicușor Dan a criticat de mai multe ori activitatea DNA ca fiind ineficientă.

Cum a apărat Marius Voineag activitatea DNA

„Eu am considerat că atenția de care ne bucurăm din partea președintelui ne și ajută. Am apreciat de fiecare dată că e o invitație în a accelera lupta anticorupție, dar mai ales în a comunica mai bine rezultatele muncii noastre. (…) Cred însă că am avut cazuri de mare importanță și consistență în ultimii doi ani, cazuri muncite de colegii noștri din DNA și cu rezonanță publică”, a declarat, în schimb, Marius Voineag.

Acesta a mai susținut că DNA a instrumentat dosare care au vizat politicieni, fără a ține cont de coloratura politică: „Fie că vorbim de prim-vicepreședinți de partide mari, de șefi de consilii județene, de secretari de stat sau de foști miniștri, cred că DNA a dus lupta anticorupție în mod echilibrat. Ne-am axat pe fapte, nu pe persoane”.

Șeful DNA a ținut apoi să se refere la dosarul din Portul Constanța.

„Există un narativ public potrivit căruia nimeni nu intră în Portul Constanța. Noi am formulat acuzații față de persoane cu funcții înalte, inclusiv generali. Asta demonstrează că DNA își face treaba”, a mai declarat Marius Voineag, potrivit Observator News.

