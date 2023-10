Șeful Gărzii de Mediu, despre „cel mai amplu control” în Delta Dunării: Am avut 40 de echipe / Am sancționat un UAT cu 100.000 lei / Delta, în atenția noastră pe toate palierele (VIDEO)

Comisarul general al Gărzii de Mediu, Andrei Corlan, a oferit detalii despre verificările efectuate recent în Delta Dunării, duminică, pe B1 TV, la „Selectiv” cu Dan Bucura, și susține că a fost vorba despre „cel mai amplu control” făcut de instituție în Delta Dunării.

Șeful Gărzii de Mediu, pe B1 TV, despre controalele din Delta Dunării

Întrebat despre acțiunea din Deltă, Andrei Corlan a spus: „A fost cel mai amplu control făcut de Garda de Mediu în Delta Dunării. Am avut 40 de echipe în Deltă în acea perioadă, control făcut și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, ceea ce nu s-a făcut până acum, pentru că ei sunt custozii Biosferei. Am mers la toate UAT-urile, stațiile de epurare (…), am verificat inclusiv acele deversări de ape uzate. La un UAT am și sancționat cu 100.000 de lei pentru că nu avea capacitatea de tratare a apelor. Scopul acestui control a fost Delta ca un întreg”.

„Am văzut că sunt tot felul de informații despre faptul că activitățile din Deltă perturbă ecosistemul, nu conservă biodiversitatea, nu prezervă biodiversitatea. Controlul a fost un control întins pe două săptămâni, exact pentru a atinge următoarele puncte: modul de manageriere a Deltei Dunării de către administrator, modul de manageriere a teritoriului din Deltă de către UAT, modul de pescuit, pentru că am prins foarte, foarte mulți braconieri (…), am colaborat și cu poliția, și totodată activitățile cu impact asupra Deltei”, a adăugat Andrei Corlan.

„Delta Dunării va fi în atenția mea pe toată durata (…). Delta se află în atenția noastră pe toate palierele și va fi un subiect, în mandatul meu, de a monitoriza cu atenție acest ecosistem”, susține șeful Gărzii de Mediu.