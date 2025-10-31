Șeful Jandarmeriei prezintă scuze publice după amendarea organizatorului marșului Colectiv (VIDEO)

Șeful Jandarmeriei Române a prezentat scuze publice după ce organizatorul marșului organizat la 10 ani de la tragedia din Colectiv a fost amendat.

Ce spune șeful Jandarmeriei după excesul de zel al subordonaților

„În primul rând, doresc să exprima în mod public scuze pentru incidentul produs. Deși vorbim despre o situație singulară, este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoțional și simbolic. Regretăm sincer acest incident care, așa cum am precizat, este unul izolat.

Din această situație vom trage concluziile necesare și vom învăța lecțiile care se impun, astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru.

Chiar dacă din punct de vedere legal au existat elemente care în mod formal puteau constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul manifestării publice, considerăm cî este esențial să avem în vedere particularitățile evenimentului. Tocmai de aceea, vom analiza situația creată și vom dispune măsuri în consecință.” a transmis inspectorul general al Jandarmeriei Române, general-maior Alin Mastan.

Șeful Jandarmeriei, condoleanțe pentru familiile celor uciși la Colectiv

„Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost și rămâne alături de toți cei afectați de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenți la fața locului, oferind sprijin autorităților și victimelor. De-a lungul anilor, instituția a sprijinit și a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment.

Transmitem sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii.”, a transmis șeful .

De ce a fost amendat organizatorul marșului Colectiv

La zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, momentul de reculegere dedicat victimelor s-a încheiat cu o sancțiune controversată. Activistul Marian Rădună a fost cu 3.000 de lei de către Jandarmerie, pe motiv că evenimentul ar fi depășit ora 23:00, prevăzută în autorizație.

Potrivit forțelor de ordine, comemorarea „a durat mai mult decât era stabilit”, deși, la acel moment, doar câțiva participanți mai rămăseseră în fața fostului club Colectiv, locul unde s-a produs tragedia.